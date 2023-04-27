美軍火商5月訪台！助益國防布局　黃重諺：與其說推銷更像是訪商

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黃重諺中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪。黃光芹指出，5月初傳出有美國25家「軍火鯊魚」要來台，是否把台灣當成大肥羊。
黃重諺表示，這應該是指美台商會有一團要來台，這件事交給財經版比較清楚；今年以來全球軍工產業受到關注，主要反映兩件事，第一是因為俄烏戰爭後，很多國家覺得要強化一下，因此國防工業受到新一波注目。
黃重諺說，第二，跟美中貿易戰有關，民主國家在尋求安全的關鍵零組件。軍售這件事本來就有程序，與其去貼上標籤指他們來賣軍火、來推銷，其實更像是來訪商。
黃重諺指出，過去這一、兩週，國內一些跟軍工產業相關的股票突然都拉上來，從通訊、軍用通訊、電腦化、軍規電腦，「明基、宏碁之類」，以及抗紅外線布料、金屬、長距離通訊等。
黃重諺說，只要長期跟總統蔡英文的重大政策，就可以看到為什麼大家需要一些不是中國製造的零組件，所以都急著做這件事情，例如美國企業家馬斯克的SpaceX公司，也曾在疫情期間組團來台訪商。
黃重諺指出，近年因台灣有國機國造、國艦國造，通過太空發展法，積極輔導廠商，從傳統金屬加工、通訊等都能有軍規或是太空相關能力，成本也沒其他國家高，因此引起這些廠商注意，主要希望爭取台灣供應關鍵零組件，甚至討論是否有機會合作生產，就國防布局來看，這是好事。（編輯：翟思嘉）1120427