賴佩霞物色謝盈萱男友「不是黃健瑋就行」 王淨救場：去上拳擊課
Netflix幕僚職人劇《人選之人—造浪者》上線記者會今（27）日舉行，劇中金鐘視后謝盈萱擔任賴佩霞最強幕僚，在對戲過程深度交心，賴佩霞還熱心幫謝盈萱作媒：「私生活也要關心她，看誰值得擁有我們盈萱，有物色到適合的了，只要不是黃健瑋就可以。」王淨也大方拿相戀曹佑寧的契機鼓勵謝盈萱：「去吧！上一些拳擊課。」
記者羅凌筠/台北報導
賴佩霞詮釋女性政治人物絲絲入扣，她透露本身主修哈佛甘迺迪學院「國際關係」，整天研究為什麼希拉蕊會輸、川普會贏，冥冥中受吸引力法則影響，劇組真的找她演總統候選人，她在從影生涯中第一次大吼大叫，與凱道百名臨演激情演講，她笑說在凱道封街的時候，「好多路人問在選什麼？要選賴佩霞喔？」
卜學亮被公認是劇組裡最適合從政的人，因為他一坐在辦公室裡，就像政客上身，他聞言大笑推辭：「于美人代表我們就好。」卜學亮分享他畏懼謝盈萱氣場，拍戲空檔只找潘慧如聊天，「因為我們很仰慕她，不敢打擾她，也不敢跟她聊天。」謝盈萱爆料自己才在發抖，「第一次跟亮哥合作我很緊張，第一場戲我就一直吃詞。」
卜學亮詮釋一個搓湯圓大師，想黑箱處理王淨被性騷擾的申訴，他受訪表示現實生活中不會忍受這種事，「這是可惡的行為，我會勸戒別人，不要錢的最貴！」另外，陳姸霏飾演立法院長女兒，與戴立忍有精彩對手戲，她說：「戴立忍像一座山，不會被動搖，不穩的時候，有他在很安心。」《人選之人—造浪者》4月28日上線。