李明珊拋開丟丟妹接8位數代言 離婚後「人財兩失」前夫不給錢
直播天后李明珊過去以「丟丟妹」名號走紅直播界，前陣子與前夫王心正離婚後，就拋開對方創立的丟丟妹品牌，以本名重新出發，自創新名號「樓頂揪樓下」。丟丟妹今（27）日沉寂半年後再次現身，簽約成為《香水人生》品牌代言人，自爆代言費一年高達將近8位數，她受訪時，嘴唇還不斷抖動，相當緊張。
記者侯家瑜/台北報導
李明珊離婚後與前夫完全沒有聯繫，僅在調解庭上有對話，其他私下都是透過律師，也爆料今年過年時，有安排讓前夫和家人見面，但最後卻被對方臨時放鳥。贍養費分面，李明珊相當大器，表示離開前都沒有拿前夫一毛錢，直到現在也是，「他完全不用付錢，我覺得不需要，他其實也不給。」至於先前被前夫指控爸爸「手伸太長、管太多」，她坦言現在選擇不多做攻擊、回應，就是不想讓無辜的家人，以後造成心理創傷。
不過李明珊澄清與前夫，並沒有成為仇人，就是各自安好、祝福，現在就是將重心放在事業，至於結束一段婚姻，是否如同淨身出戶？她苦笑表示有一點人財兩失的感覺。聊起壓垮婚姻的最後一根稻草，李明珊僅說就是與前夫不太適合，也提到有次2人發生爭執，自己自認是小事，只是想鬧脾氣回娘家，後來就發現自己「丟丟妹」的平台權限突然被消失，「才一週而已，平台權限都被移除，內心很受傷，我只是想回娘家休息而已。」
李明珊「樓頂揪樓下」品牌前陣子以高薪徵才，從2千多封履歷中，挑將近2、300人接受面試、海選，可見儘管卸下「丟丟妹」名義，李明珊人氣仍不容小覷，她也透露近來有電影邀約正在洽談，希望未來能有自己主持的節目。