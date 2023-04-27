《小美人魚》最新角色海報「七大角色」登場！女巫烏蘇拉霸氣亮相

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海莉貝利美夢成真雀屏中選飾演小美人魚，不過在成為真人版愛麗兒前，她與姊姊克蘿伊早從14年前在YouTube上發跡的合唱團體Chloe x Halle即已廣受歡迎並享譽樂壇、入圍兩屆葛萊美獎，並獲邀登上重量級的美式足球超級盃演唱，海莉剛好也在當年被相中擔綱這個無數小女孩夢寐以求的經典角色，除了小時候便對動畫原版愛不釋手反覆重看，她也對片中經典名曲耳熟能詳朗朗上口，獲得金獎名導勞勃馬歇爾的慧眼賞識和指導激勵令她銘感五內，與奧卡菲娜、戴維德迪格斯和雅各特倫布雷錄音對戲合作無間，愛好游泳的她在巨大水缸裡演出水中戲碼也如魚得水，與其他演員實際對戲更是令她終生難忘，尤其是氣場強大的瑪莉莎麥卡錫，令本就身為影迷的她五體投地！
瑪莉莎麥卡錫也透露海莉貝利私下可愛的一面，因為有時對戲必須遙隔兩端，她們必須戴上耳機才能演出，海莉總是按照指示坐在定位，難以安分的瑪莉莎也無法動搖她，專心致志的程度令瑪莉莎印象深刻；與愛麗兒一樣天生愛好歌唱的海莉也會不斷哼歌，透過耳機唯一聽到的瑪莉莎則從沒對她提及此事、深怕會讓她停止這種有如發自體內的美妙韻律；金獎影帝哈維爾巴登在瑪莉莎眼中則和川頓國王一樣，震撼演技正如召喚閃電的威力！
喬納霍爾金以感人肺腑的愛狗電影《為了與你相聚》受到矚目，《小美人魚》動畫原版也對小時候的他意義重大，而且在試鏡當天竟然剛好失聲、對應故事中的愛麗兒，不過導演相中他的潛力、讓他在數週後恢復聲音時再度試鏡，並且在通知他獲選時直接稱呼他「亞力克王子」，讓他整個驚呆不敢相信、以為是惡作劇再與導演確認；他不只對海莉貝利的美妙歌喉和出色演技讚不絕口，更對她的善良天性讚譽有加，兩人一拍即合默契十足；與瑪莉莎麥卡錫對戲也令他目不轉睛，不過令他一秒變小影迷的，則是他最愛的演員之一、哈維爾巴登，直呼無論說什麼台詞、哈維爾都能點石成金！《小美人魚》將在5月25日搶先全美大銀幕登場！