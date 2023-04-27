LINE貼圖富翁要多花錢了！「用到飽方案」加量也加價 5/8漲390元
LINE貼圖自2021年推出LINE貼圖超值方案，每月付60~100元就能爽用百萬組貼圖，是聊天室貼圖大戰的重要利器，即日起進階型用戶還加入「主題」桌面可使用，但也因為多了「主題」桌面，訂閱的費用要漲價了，5/7前以進階型的變動較大，月租原為100元，會多加20元，年費的部分更是上漲有感，原本進階型600元一年，平均單月50元，5/8調整為990元一年，單月要82.5元，貴了不少，建議想繼續當貼圖大戶，提早續約，會比較省錢。
記者周淑萍/綜合報導
LINE貼圖超值方案自2021年6月推出，以「用到飽」自由選用的概念打進市場，從即日起「進階型」用戶還有「主題」桌布可以使用，可自由使用帶有紫色P標章的主題，能同時下載100組，不限次數替換。第一波推出的「主題」產品，包含重量級貼圖明星白爛貓、貓貓蟲-咖波、好想兔等，還有近年新崛起的胖鯊魚鯊西米、軟爛貓咪等。
根據LINE的後台分析，觀察超值方案的訂閱主力，以20-29歲女性用戶為主，並以「進階年繳方案」最受歡迎，所有超值方案貼圖累積一年下載量超過千萬組。其中，能夠方便用戶靈活使用各式貼圖的關鍵是系統會自動依照打字內容推薦，輕鬆挑選多元種類貼圖來表達情緒。
即日起至5/7前，新加入或是維持訂閱狀態，即可以老客戶優惠價格加入；而原本訂閱戶後續可持續以舊方案價格續約，不受新價格影響，原本進階型方案訂閱戶則自動升級擁有200萬組主題任選。
LINE貼圖超值方案分成基本型、進階型兩種選項，分為年繳和月繳，還有學生方案，用戶可挑選合適方案入手。LINE貼圖超值方案將於5/8調整訂價，年繳的進階型從600元調整為990元，一口氣漲了將近400元，如果想繼續成為貼圖大亨，5/7以前成為訂閱用戶，即可享有舊方案價格。
除了公布加價升級的進階型方案，還加入了單張貼圖下載功能，在指定版本將逐步開放，未來用戶看到喜歡的貼圖，只要是有參與超值方案的作品，都可以單張挑選進「收藏」夾中，在與好友聊天看到有趣作品時可一鍵收藏，或是儲存最愛的單張貼圖，圖戰時更有效率。