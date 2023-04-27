指揮中心終場記者會！防疫五月天再同台　前後任指揮官都喊辛苦

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羅一鈞表示，感謝每個國人參與防疫付出的過程，雖然很多人都受到影響，但特別謝謝大家無論何時都盡力配合防疫措施，守住家園，也感謝防疫夥伴，他們是最堅實的依靠，儘管鮮少出現在螢光幕前，不過他們經常沒日沒夜挑燈夜戰，也感謝他們的親友積極支持，避免讓這些防疫人員更辛苦。
莊人祥分享，感謝民眾配合登記檢疫、出入境防疫過程，這些都需要大家配合才有成果，這次疫情讓疾管署、中央、地方各衛生局等各級單位都動起來幫助，對防疫檢疫上有很大的幫忙。
王必勝直言，如果代表指揮中心來說，「第一個就是很辛苦」，三年時間很長，事情很多，責任也很重很辛苦，第二就是很光榮，能夠在這場百年大疫中，指揮中心能夠服務民眾很光榮。
王必勝指出，今天是指揮中心成立的第1194天，也是終場記者會，早上看媒體民調顯示國人對防疫團隊相當支持，這來自於民眾互相信任，最重要是資訊透明公開與順暢傳遞管道，記者會扮演了重要角色，把所有疫情資訊公開透明傳達，民眾對大家信任配合防疫，才能走到今天，未來新冠疫情資訊會納入疾管署每週二例行記者會說明。
陳時中則感慨，再次回到這場地，感觸很深，打過了很多的仗，跟大家站在一起度過很多艱辛的時刻，記者會看起來很輕鬆，但背後包含很多決策，決策中有痛苦、辛苦、心酸，都代表對人民的負責，參考專家、行政團隊意見的共同決定，一步一步往前走。
「所以今天站在這邊，還是覺得非常百感交集」，陳時中坦言，疫情期間很努力想要避免傷亡，但仍有一些避免不了的遺憾，不過這些也都漸漸過去了，現在正要迎來新生活。
陳時中提醒，未來的疫情只會多不會少，環境仍是最重要的因素，因此要對環境保護做好努力，讓病毒減少對人類的危害，大家一起努力。