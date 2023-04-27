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指揮中心終場記者會！防疫五月天再同台　前後任指揮官都喊辛苦

▲截至今（27）日，指揮中心已走過1194日，防疫五月天也在今日記者會上再度同台，分享漫漫抗疫之路。（圖／記者許若茵攝，2023.04.27）
▲截至今（27）日，指揮中心已走過1194日，防疫五月天也在今日記者會上再度同台，分享漫漫抗疫之路。（圖／記者許若茵攝，2023.04.27）

記者許若茵／台北報導

隨著新冠肺炎疫情穩定趨緩，行政院拍板，新冠肺炎法定傳染病等級自5月1日調降為第四級，中央流行疫情指揮中心同日解編。截至今（27）日，指揮中心已走過1194日，防疫五月天也在今日記者會上再度同台，分享漫漫抗疫之路。

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中央流行疫情指揮中心自 2020年1月20日成立，在疫情嚴峻期間，日日召開記者會，前衛福部長暨指揮中心指揮官陳時中、疾管署長莊人祥、衛福部常務次長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞、專家小組召集人張上淳因時常出席記者會，也被封為「防疫五月天」。今出席的還有衛福部長薛瑞元、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎、衛生福利部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌以及衛生福利部長薛瑞元等人。

羅一鈞表示，感謝每個國人參與防疫付出的過程，雖然很多人都受到影響，但特別謝謝大家無論何時都盡力配合防疫措施，守住家園，也感謝防疫夥伴，他們是最堅實的依靠，儘管鮮少出現在螢光幕前，不過他們經常沒日沒夜挑燈夜戰，也感謝他們的親友積極支持，避免讓這些防疫人員更辛苦。

莊人祥分享，感謝民眾配合登記檢疫、出入境防疫過程，這些都需要大家配合才有成果，這次疫情讓疾管署、中央、地方各衛生局等各級單位都動起來幫助，對防疫檢疫上有很大的幫忙。

王必勝直言，如果代表指揮中心來說，「第一個就是很辛苦」，三年時間很長，事情很多，責任也很重很辛苦，第二就是很光榮，能夠在這場百年大疫中，指揮中心能夠服務民眾很光榮。

王必勝指出，今天是指揮中心成立的第1194天，也是終場記者會，早上看媒體民調顯示國人對防疫團隊相當支持，這來自於民眾互相信任，最重要是資訊透明公開與順暢傳遞管道，記者會扮演了重要角色，把所有疫情資訊公開透明傳達，民眾對大家信任配合防疫，才能走到今天，未來新冠疫情資訊會納入疾管署每週二例行記者會說明。

陳時中則感慨，再次回到這場地，感觸很深，打過了很多的仗，跟大家站在一起度過很多艱辛的時刻，記者會看起來很輕鬆，但背後包含很多決策，決策中有痛苦、辛苦、心酸，都代表對人民的負責，參考專家、行政團隊意見的共同決定，一步一步往前走。

「所以今天站在這邊，還是覺得非常百感交集」，陳時中坦言，疫情期間很努力想要避免傷亡，但仍有一些避免不了的遺憾，不過這些也都漸漸過去了，現在正要迎來新生活。

陳時中提醒，未來的疫情只會多不會少，環境仍是最重要的因素，因此要對環境保護做好努力，讓病毒減少對人類的危害，大家一起努力。

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