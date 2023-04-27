NBA季後賽／公鹿讓Holiday單防Butler五場　那最終讓他們走向失敗

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熱火沒有Tyler Herro、沒有Victor Oladipo，他們在附加賽面對老鷹時暴露了進攻端許多問題，賽季進攻效率排名聯盟第25，結果這個系列賽他們的有效命中率在6成以上，這如何可能發生？
Butler場均出賽37.2分鐘，可以得到37.6分6籃板4.8助攻1.8抄截，投籃命中率高達59.7%，三分球命中率也有44.4%。第5戰得到了56分，第6戰攻下42分，這是最極致的個人表現，但我們也不禁要問：公鹿有試圖做一些積極的事來限制他嗎？
熱火沒有足夠的進攻端發起點，球隊二哥是Bam Adebayo，只有依賴Butler個人去攻堅。結果5場打完，目前他們是季後賽首輪三分球命中率最高的球隊。
你可能因為Butler打出太過出色的表現而被輸球，你可能因為瘋狂包夾Butelr、因此讓外線射手投開而輸球。但兩件事都發生，那就說明了公鹿的防守策略或是執行力上出現重大失誤。
從系列賽之初，就有人在問是否有可能讓Antetokounmpo去對位Butler，Jrue Holiday在前三場打下來明顯無法在單防的情況下限制他，結果Budenholzer在這5戰都沒有太多策略上的改變，讓自己最好的外線防守者被孤立在一個劣勢的對位上，而球隊中的DPOY就站在底角去守一個射手，他們根本沒有去有效運用手邊的資源。
即使是在2021年冠軍賽季，Budenholzer也有調整過慢的問題，他經歷了差點被籃網淘汰的那個系列賽，才慢慢開始縮短Brook Lopez的輪換時間。
而在這個系列賽，公鹿應該嘗試對Butler進行一些積極的包夾，就如同Draymond Green說得：「嘗試著把球從他們最好的球員身上拿走」。要做到這一點，他們就要在防守端更靈活的移位，他們必須打得更小一點，給Wesley Matthews和Pat Connaughton這些側翼射手更多時間。
不要忘記對方的內線是Adebayo，進攻威脅不大，你們可以提早逼迫Butler交球，讓其他人來試圖擊敗自己。但Budenholzer卻讓Lopez打了44分鐘，讓熱火有擺上Kevin Love的理由。最終公鹿什麼都沒有完成，沒能守下Butler、也讓對手投進17顆三分球，讓自己輸掉一場應該贏下來的比賽。
如今Giannis時代的公鹿已經拿過冠軍，多次打進分區決賽，他們取得了很大的成功。但這支球隊並非沒有缺點，在2021年奪冠賽季，Khris Middleton和Jrue Holiday在進攻端一直不夠穩定，他們在進攻體系上一直有些小打小鬧，太過依靠Antetokounmpo的天賦。
那年能奪冠，他們也確實有一些運氣，籃網遭遇傷兵，東決打得是能力有限的亞特蘭大老鷹，總冠軍賽對手鳳凰城太陽在陣容上被公鹿天剋，沒有人能夠防Antetokounmpo，而且主攻點Holiday剛好對得上，那才成就了50年來第一冠。
但這個成功的模型，在這幾年東區的環境，似乎不再適用。面對塞爾提克、面對熱火，他們需要外線進攻更穩定的持球點，那似乎是球隊休賽季可以去努力的方向。
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