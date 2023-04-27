每4人就有1人！中國就業人口搶「吃皇糧」　財政恐遭拖垮

日本5/8降級新冠肺炎至「5類」　有望提早鬆綁邊境4/29免3劑証明

▲日本政府5月8日起將調降COVID-19等級，邊境管控措施目標提前於4月29日鬆綁。圖為大阪心齋橋。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府5月8日起將調降COVID-19等級，邊境管控措施目標提前於4月29日鬆綁。圖為大阪心齋橋。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本厚生勞動省27日正式拍板定案，同意自5月8日起調降新冠肺炎疫情等級，下修至與季節性流感相同的第5類。另外隨著日本黃金周到來，目前日本政府也正在協調，將原先預定在5月8日結束的邊境管控措施，提前於4月29日鬆綁，未來外國人入境便不再需要提供3劑疫苗接種或陰性證明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《產經新聞》、《NHK》等日媒報導，日本目前將新冠肺炎歸在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，日本政府必須掌握所有確診者，且門診診療僅限發燒門診。季節性流感則屬第5類。

日本厚生勞動省27日舉行厚生科學審議會的傳染病防疫會議，依據現今的日本疫情與變異株發展情形，同意調降新冠肺炎等級至第5類。厚生勞動大臣加藤勝信也正式決定依計劃在5月8日調降新冠肺炎等級。

加藤勝信在記者會上表示，雖然目前境內疫情呈確診病例數增加趨勢，但從病床使用率等數據來看，全國都呈現相當低的水準。

隨著傳染病等級下修，也將開放更多醫療機構協助治療新冠。不過日本政府將無法再要求染疫者及密切接觸者隔離；目前由公費負擔的病毒篩檢及門診費用，原則上將由染疫者等人自行負擔。

在新冠肺炎降級後，針對防疫對策屆時也不再有統一規範，改由業者及民眾自行判斷，政府也無法再依法要求業者縮短營業時間，或是肅請民眾暫停非必要外出，同時也無法強制確診者隔離，只能建議患者不要出門。日本自今年3月13日起已不再要求民眾戴口罩。

另有消息指出，日本黃金周長假即將到來，與海外往來將會增加，為了因應各機場可能發生的擁擠狀況，日本政府正協調將邊境管控措施原訂5月8日提前到4月29日結束。

目前從全球各地入境日本的旅客，必須在機場等地提出陰性證明或接種3劑疫苗證明。如果確定終止相關邊境管控措施，從4月29日起入境日本，將不再需要提出任何書面證明。

雄獅線上旅展開跑！出國「現省12000元」　日本周遊券買1送1

當地人也卻步！3大原因造成日本住宿變貴　分析師：未來恐再漲

日本疫情緩增　專家：第9波規模可能大於第8波

時隔9個月！日幣疲軟　日本政府上調進口評估

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀