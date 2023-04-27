日本5/8降級新冠肺炎至「5類」　有望提早鬆綁邊境4/29免3劑証明

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日本厚生勞動省27日舉行厚生科學審議會的傳染病防疫會議，依據現今的日本疫情與變異株發展情形，同意調降新冠肺炎等級至第5類。厚生勞動大臣加藤勝信也正式決定依計劃在5月8日調降新冠肺炎等級。
加藤勝信在記者會上表示，雖然目前境內疫情呈確診病例數增加趨勢，但從病床使用率等數據來看，全國都呈現相當低的水準。
隨著傳染病等級下修，也將開放更多醫療機構協助治療新冠。不過日本政府將無法再要求染疫者及密切接觸者隔離；目前由公費負擔的病毒篩檢及門診費用，原則上將由染疫者等人自行負擔。
在新冠肺炎降級後，針對防疫對策屆時也不再有統一規範，改由業者及民眾自行判斷，政府也無法再依法要求業者縮短營業時間，或是肅請民眾暫停非必要外出，同時也無法強制確診者隔離，只能建議患者不要出門。日本自今年3月13日起已不再要求民眾戴口罩。
另有消息指出，日本黃金周長假即將到來，與海外往來將會增加，為了因應各機場可能發生的擁擠狀況，日本政府正協調將邊境管控措施原訂5月8日提前到4月29日結束。
目前從全球各地入境日本的旅客，必須在機場等地提出陰性證明或接種3劑疫苗證明。如果確定終止相關邊境管控措施，從4月29日起入境日本，將不再需要提出任何書面證明。