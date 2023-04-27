今日廣場》林瑋泰／新北市民難道不值得侯友宜一個道歉嗎？

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新北槍案發生至今已一個禮拜，市長侯友宜從新加坡返國，新北市議會也正式開議，但新北市民至今仍等不到侯友宜市長的一句道歉，難道真是如同趙少康所說的，新北市民壓根不在意嗎？不，新北市民不只在意，更認為這是赤裸裸的傲慢。國民黨跟趙少康犯了一個四年前犯過的錯，你們押錯寶了，侯友宜不會是韓國瑜2.0的PLUS版，侯友宜連韓國瑜0.2都算不上，既然侯友宜比不上當年如日中天的韓國瑜，那又怎樣能夠帶領國民黨拿回執政權，何況韓國瑜最終也是失敗告終。
要在治安這題止血，侯友宜就得向新北市民道歉，同時承諾做好做滿，不會在新北內亂不安之際，有如現代陳世美，拋下新北市民追求自己的權力大位。國民黨也沒有到非提侯友宜不可的處境，如此只會讓外界認為國民黨又回到傲慢、排外、獨斷的喬家大院，因為四年前吳敦義為韓國瑜排除萬難，如今朱立倫又讓侯友宜享受同等禮遇，這算哪門子的整合誠意，這是黨主席的獨行。如果朱立倫無法整合起藍營及非綠陣營，2024國民黨也不用再期待出現八年一次的鐘擺效應。
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