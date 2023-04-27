陳致中確定入獄！聽媽媽的話開戶洗錢　判1年定讞

今日廣場》林瑋泰／新北市民難道不值得侯友宜一個道歉嗎？

▲新北市最近治安問題頻傳，市長侯友宜的治理能力收到外界質疑。（圖／記者吳嘉億攝，2023.04.27）
▲新北市最近治安問題頻傳，市長侯友宜的治理能力收到外界質疑。（圖／記者吳嘉億攝，2023.04.27）

文／林瑋泰

林瑋泰／研究生、新北市民

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北治安的這場大火仍在燃燒，黑道幫派之間的衝突叫囂不斷有如無政府狀態，三起槍擊案打穿了侯友宜的治安假象，一時之間明仁會、弘仁會、華山幫成為家喻戶曉的幫派名稱，又是鯨魚、又是樂樂各式各樣的道上藝名層出不窮，新北市民才驚覺原來黑道份子就在我們身邊，我們居住的城市宛如現實世界版的GTA，這難道是侯友宜承諾安居樂業的真實情況？

新北槍案發生至今已一個禮拜，市長侯友宜從新加坡返國，新北市議會也正式開議，但新北市民至今仍等不到侯友宜市長的一句道歉，難道真是如同趙少康所說的，新北市民壓根不在意嗎？不，新北市民不只在意，更認為這是赤裸裸的傲慢。國民黨跟趙少康犯了一個四年前犯過的錯，你們押錯寶了，侯友宜不會是韓國瑜2.0的PLUS版，侯友宜連韓國瑜0.2都算不上，既然侯友宜比不上當年如日中天的韓國瑜，那又怎樣能夠帶領國民黨拿回執政權，何況韓國瑜最終也是失敗告終。

要在治安這題止血，侯友宜就得向新北市民道歉，同時承諾做好做滿，不會在新北內亂不安之際，有如現代陳世美，拋下新北市民追求自己的權力大位。國民黨也沒有到非提侯友宜不可的處境，如此只會讓外界認為國民黨又回到傲慢、排外、獨斷的喬家大院，因為四年前吳敦義為韓國瑜排除萬難，如今朱立倫又讓侯友宜享受同等禮遇，這算哪門子的整合誠意，這是黨主席的獨行。如果朱立倫無法整合起藍營及非綠陣營，2024國民黨也不用再期待出現八年一次的鐘擺效應。


●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

今日廣場》林智育／公證人「公證遺囑」程序不可少

今日廣場》段佩君／為何日韓關係總是緊張？

今日廣場》孫榮富／請勞動部訂立專法保護外送員權益

今日廣場》蘇世軒／侯友宜應為新北治安敗壞負責

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀