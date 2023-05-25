能源轉型戰／台灣核電陸續退場、再生能源能補嗎？學者曝隱憂

核二除役、台灣不會有缺電問題？學者揭過去累積的供電缺口
在核二廠2號機正是停機時，經濟部長王美花曾說明核二廠2號98.5萬瓩、約80億度電的供電缺口，將由其他新機組與再生能源補滿，並再度打包票「台灣沒有缺電問題」。據她盤點，通宵小型機組18萬瓩已在1月上線，大潭8號機112萬瓩預計6月測試，預估在夏天用電高峰來臨前，可上線接受調度，且上述兩部機組發電加總大於核二2號機。
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2022年，大林5號機及大潭7號機停止運轉，兩個裝置容量加總起來共約110萬瓩，去年原先要上線的大潭八號機最後也並未成功上線。他表示，雖然乍看之下，今年要上線的兩部機組可用來補核二廠2號機，但從前年到今年所累積下來的供電缺口一直都還沒解決。
台電稱再生能源目前發展與目標相去不遠 學者卻曝相關隱憂
能源轉型時代下，政府選擇讓核電逐步退場，不禁讓人好奇台灣的再生能源究竟能補多少電？王美花先前曾表示，再生能源快速調度與供電餘裕可強化台灣的整體供電韌性，除了太陽光電、風電兩大宗之外，還包括慣常水力與抽蓄水力，台電發言人吳進忠在接受《NOWnews今日新聞》採訪時也指出，台灣再生能源增加的很快，現在的太陽光電裝置容量大約為102萬瓩，風力發電差不多接近20萬瓩，據統計資料觀察，風光的最大發電量組合起來超過722萬瓩，若單單是只有太陽能的話，4月最高發電量甚至達到633.4萬瓩。
儘管如此，中經院綠色經濟研究中心助研究員陳中舜接受《NOWnews今日新聞》時表示，太陽光電與離岸案風電都是間歇性的，即使容量裝置大，但也不能保證能即時供電，因此勢必需要有一定程度的天然氣，才能在短時間內，快速因應需求，故不會有「再生能源來補足核電缺口」的說法，短期來看其僅為輔助的角色。
雖然王美花指出，電力調度上，將由慣常與抽蓄水力發電達440萬瓩補上，需求管理轉移用電也可達100萬瓩，但葉宗洸認為，台灣的慣常水力發電裝置容量不小，大概是兩部核電機組的裝置容量，但問題是台灣水庫的儲水量有限，水力發電無法滿載發電，更何況要用來進行水力發電的水庫，可能還會因水情不佳而無法解決供電吃緊的問題。而抽蓄水力則只是「補充電力」的概念，因供電時間有限，僅能作為做短時間的補充電力。
吳進忠說，再生能源將來是供電的主流，但必定會與其他傳統機組來搭配，當再生能源發電時，會優先供電，不夠或有變動時，會由傳統機組來補，機組會有除役，也會有新增，至於2025年，再生能源還能再提升多少，他則表示，仍須觀察進度，並盡力達成，不過以目前狀況來看，與目標相去不遠。
台灣能源轉型跟得上國際嗎？學者：比他國困難
針對再生能源發展前景，陳中舜較為悲觀，他指出，尤其是在離岸風電方面，台灣政府「國產化」的目標，使得離岸風電發展不是很順利，無法如期達成需求，太陽光電方面也由於台灣的土地有限以及「保護主義」的緣故，中下游業者沒有國外的模組可用，國內模組卻又比國外貴三成。
許多國家針對淨零碳排這一個大目標時，皆提出具體做法，多數國家都會保留核電在其能源選項中，葉宗洸表示，從國發會發布的2050淨零碳排路徑規劃裡，台灣是幾個先進國家中，唯一把核能排除掉，卻說可以達到2050淨零碳排的國家，這其中，再生能源佔比必須提高到60%到70%， 另外氫能的部分也要有9%到12%。因此，政府現行能源政策及轉型的規劃底下，排除核電，又要達成淨零碳排目標，會比其他國家困難。