抗衡中國影響力　拜登5月赴澳途中將首訪巴紐

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拜登去年9月曾在白宮接見太平洋島國領袖，現在安排在下個月與馬拉普會面，是美國抵制中國深入該地區的重大舉措。
法新社報導，巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）今天說，拜登將成為至少一個世紀以來，首位訪問巴紐的美國在位總統，「他將在22日早上到訪，將只停留3個小時」，與馬拉普的會晤預計將聚焦在經濟、安全與氣候變遷。
這趟訪問是在凸顯巴紐迅速增加的戰略重要性，美國和其盟國正在亞太地區與中國爭奪影響力。
中國國家主席習近平2018年大張旗鼓地訪問莫士比港，當時街頭到處懸掛中國國旗，他的車隊在街頭呼嘯而過，吸引群眾聚集。此行被外界視為北京的重大外交奇襲。
巴紐位於澳洲以北不遠處，人口940萬，蘊藏豐富資源，但大多數尚未開發。中國迅速增加對巴紐的投資，令美國與澳洲官員深感關切。
外界也擔心中國一直試圖建立軍事前哨，促使華府提出在曼奴斯島（Manus Island）建造聯合海軍設施的想法。
特卡琴科本月稍早告訴澳洲廣播電台，夏威夷和巴紐官員今年稍早舉行會談後，美巴兩國即將敲定一項國防合作協議。
特卡琴科說：「我們瞭解要確保透過培訓、基礎設施、資產改善來強化我們的防禦能力。此事關乎增強我國的能力。這一點相當重要。」
中國去年與索羅門群島簽下安全協議後，美國加強對太平洋地區的外交往來和援助，中國企圖與10個島國達成更廣泛的安全和貿易協定，不過並未成功。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120427