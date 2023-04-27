NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　勇士逆轉Curry狂砍31分

NBA季後賽／公鹿冠軍陣容需要新血　今年夏天到了需要改變的時候

▲公鹿首輪出局，未來將如何圍繞「字母哥」Giannis Antetokounmpo再次打造冠軍陣容，值得矚目。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿首輪出局，未來將如何圍繞「字母哥」Giannis Antetokounmpo再次打造冠軍陣容，值得矚目。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

季賽聯盟第一，季後賽卻首輪出局，這對於密爾瓦基公鹿來說是一個「至暗時刻」。但這場失利對他們來說，並非完全沒有正面積極之處，在今年夏天他們可以考慮如何重新圍繞Giannis Antetokounmpo來組建最佳陣容。

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公鹿本季薪資高達1億8185萬美元，在全聯盟排名第3，只低於洛杉磯快艇和金州勇士。而在新的勞資協議開始運作後，他們會越來越難在現有薪資下進行補強。

最近兩個賽季，Khris Middleton大部分時間因傷沒有打出明星射手的水準，外線有一群射手，但穩定的持球進攻點太少，那讓熱火這種善於守聯防的球隊可以很好的限制他們，因為沒有人切入去切割防守。

Middleton這一季結束後，有一個4039萬美元的球員選項，以他這兩年的表現，應該不太可能主動投入市場，他可能會希望和球隊提前續約，或是執行選項。

公鹿要在市場上找到比Middleton更好的球員，難度很高，他們很可能還是會選擇留他。但在那樣的情況下，球隊的陣容就很難有彈性和變化，Antetokounmpo才28歲，他還有很長的巔峰。所以，終有一天公鹿會在他的時代經歷到換血問題，那會不會就是今年呢？

主戰中鋒Brook Lopez的合約到期，Jae Crowder、Joe Ingles、Wesley Matthews這些打工鋒線也將成為自由球員。這是一個不錯的時機，他們可以通過一些操作去做一些陣容上的改變。

勇士2019年在長期爭霸的情況下，已經是屍居餘氣，那一年的失敗，剛好讓他們在2020年能夠有一個契機去改組，因此之後才會有2022年的冠軍。公鹿今年的首輪遊，對他們來說也許是可以考慮做出改變的時候。

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