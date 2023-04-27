NBA季後賽／公鹿冠軍陣容需要新血　今年夏天到了需要改變的時候

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最近兩個賽季，Khris Middleton大部分時間因傷沒有打出明星射手的水準，外線有一群射手，但穩定的持球進攻點太少，那讓熱火這種善於守聯防的球隊可以很好的限制他們，因為沒有人切入去切割防守。
Middleton這一季結束後，有一個4039萬美元的球員選項，以他這兩年的表現，應該不太可能主動投入市場，他可能會希望和球隊提前續約，或是執行選項。
公鹿要在市場上找到比Middleton更好的球員，難度很高，他們很可能還是會選擇留他。但在那樣的情況下，球隊的陣容就很難有彈性和變化，Antetokounmpo才28歲，他還有很長的巔峰。所以，終有一天公鹿會在他的時代經歷到換血問題，那會不會就是今年呢？
主戰中鋒Brook Lopez的合約到期，Jae Crowder、Joe Ingles、Wesley Matthews這些打工鋒線也將成為自由球員。這是一個不錯的時機，他們可以通過一些操作去做一些陣容上的改變。
勇士2019年在長期爭霸的情況下，已經是屍居餘氣，那一年的失敗，剛好讓他們在2020年能夠有一個契機去改組，因此之後才會有2022年的冠軍。公鹿今年的首輪遊，對他們來說也許是可以考慮做出改變的時候。
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