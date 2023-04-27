兩岸局勢升溫引憂心　日經：企業簽合約新增「台海條款」控制風險

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跨國律師事務所「Ashurst」的合夥人柯爾（Joshua Cole）表示，無論你在哪裡做生意，風險控制都是一個公司需要解決，或者說至少需要考慮、列為長期發展重大影響的問題。
柯爾專門負責亞洲地區的科技和電訊相關交易，柯爾指出一些台灣的合資企業存在被美國制裁的風險。而也有其他商業律師透露，隨著俄烏戰爭開打，企業遭到制裁或因為戰爭導致商業活動被封鎖，成為更加受到關注的議題，而台海局勢總是經常被烏克蘭聯繫在一塊。《日經亞洲》報導中提到一個被使用的「台海條款」內容為，若「台灣海峽或南海發生國家或區域性緊急狀況或其他地緣政治事件，導致周遭水域無法自由通行，則合約任一方都不會因未能履約而負賠償責任」。
《日經亞洲》指出，通常一般商業合約就已經包括「不可抗力」條款，而發生戰爭基本都屬於不可抗力的一種。不過法律專家認為以台海局勢的複雜性與敏感程度，不可抗力條款是否能夠涵蓋可能存在歧義，這也是為何需要再多附加台海條款。
但也有律師指出，由於台灣對中國公司是一個敏感詞，想要在合約中白紙黑字寫下所謂的「台海條款」，也可能會給企業帶來額外的風險。無論如何可以確定的是，設法妥善應對台海局勢帶來的法律與商業風險，已經是越來越多企業正在思考的問題。