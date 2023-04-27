救缺工產業！勞動部推先僱後訓、勞工就業最高領15.6萬獎勵金

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勞動部表示，為改善疫後產業復甦所形成的缺工現象，勞動部將透過跨部會合作，從「獎勵勞工就業」、「鼓勵雇主進用」二大面向，「專案擴大就業獎勵」、「雇主補助」、「產業輔導」、「先僱後訓產訓合作」、「參訓獎勵」等5大措施，改善產業缺工問題；方案預定試辦1年、投入10億元，促進2萬名勞工就業。
勞動力發展署長蔡孟良指出，疫情後，部分產業招工情況不如預期，產業缺工原因除疫後內需產業復甦造成人力缺口，離島偏遠地區招募不易等因素，在推介媒合時往往因職缺的薪資結構偏低及雇主用人偏好、選工條件過高，造成勞工無法媒合就業，缺工問題無法獲得舒緩，為了協助勞工與雇主供需對接，提出獎勵措施，將從勞工端「獎勵勞工就業」，以及雇主端「鼓勵雇主進用」2大面向著手。
在勞工端的「獎勵勞工就業」部分，蔡孟良表示，將針對經與產業中央目的事業主管機關會商認定的「專案職缺」，透過「專案擴大就業獎勵」鼓勵勞工投入缺工產業。一般身分勞工投入專案職缺，給予就業獎勵每月6000元（偏遠地區提高為9000元）、中高齡等特定對象勞工每月給予1萬元（偏遠地區提高為1.3萬元），最長發給12個月。
另為鼓勵中高齡等特定對象勞工從事部分工時工作，中高齡等特定對象投入專案職缺，非按月計酬且每月薪資符合規定，每人每月發給5000元（偏遠地區提高為6500元），最長發給12個月。
在雇主端的「鼓勵雇主進用」部分，蔡孟良說，將優先由產業中央目的事業主管機關推動「雇主補助」及「產業輔導」措施，輔導業者推動自動化、調整工作方法及改善工作環境，以減少人力需求及有利人力招募與穩定就業。
另勞動部為鼓勵雇主辦訓增加僱用，將推動「先僱後訓產訓合作」，如雇主以先僱後訓方式辦理新進人員訓練，將補助企業每人每月1.2萬元（偏遠地區提高為1.5萬元）的自訓指導費，最長補助3個月。另為鼓勵勞工投入缺工產業，專案職缺相關職類專班結訓學員將發給一次性「參訓獎勵」5000元（偏遠地區提高為8000元）。
勞動部表示，面臨缺工挑戰，政府及企業應共同努力，輔導及引導企業優化勞動條件，以利補實人力，改善缺工，另外，企業必須重新思考用人觀念，運用數位科技或工具減低用人需求，提供友善職場進用中高齡及二度就業婦女等勞動力，擴大人力補充來源，才能在疫後經濟契機搶得先機，並維持企業長期穩定發展。