積欠員工資遣費挨罰　公司存款遭扣押立刻繳清罰鍰

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桃園分署指出，這件勞資爭議是因為這家公司與其僱用鄭姓員工（年資10年8個多月）於2021年2月8日終止勞動契約，但公司未於同年3月10日前給付資遣費22萬餘元，直至勞動局派員進行勞動檢查時仍未給付，勞檢處於2022年5月5日派員至公司實施勞動檢查時查獲，因而遭裁處罰鍰，因該公司逾期未繳納，遂由移送機關移送桃園分署強制執行。
桃園分署收案後即調查該公司可供強制執行之財產，並於今年3月9日核發執行命令扣押該公司於華南數家金融銀行存款，該公司曾來電表示，對勞動局裁罰仍有不服，經執行人員分析利害關係，該公司陳姓負責人為避免商譽受損以及影響日後與銀行間往來信用評等，遂於日前主動匯款30萬129元至桃園分署301專戶一次繳清罰鍰，桃園分署將款項解繳移送機關，同時立即撤銷對該公司銀行帳戶存款支扣押。
桃園分署呼籲，事業單位或雇主務必熟悉並遵守相關勞動法令，確實保障勞工權益，避免因誤蹈法網而受罰。針對惡意欠繳各類行政罰鍰之義務人，桃園分署將落實公權力之態度與依法執行立場，積極督促義務人繳清欠款，以達教育民眾遵守法律目標；如義務人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿心存僥倖置之不理，以免財產遭查扣執行。