NBA季後賽／勇士善用Green的價值拿下天王山　國王能有類似調整嗎

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國王整個系列賽都給予勇士外線非常大的壓力，由於Mike Brown過去在這裡當過助教，所以他們在這個系列賽對於勇士傳球路線的預判都很準確，藉由成功抄截能打出很多轉換後的進攻。
但在今天這場比賽，勇士長人很堅決的在掩護接球後去攻擊禁區，國王的壓上讓他們內線門戶洞開，Draymond Green甚至拿下了21分，於是客隊在全場三分球命中率不到3成的情況下，找到了另一種穩定的得分方式。
而在防守方面，Green在第四戰被擺在替補之後，開始扮演一個游擊的角色，Steve Kerr會在任何他認為Fox打太順了時候，讓前者上去單防他。這一場國王主控25投僅9中，這可能也和手指受傷有關，但勇士這樣的策略無疑是成功的。
相比公鹿整個系列賽放任Jimmy Butler打爆Jrue Holiday，而毫無具體調整，Kerr和他的團隊展現出一支王朝球隊教練組該有的水平。他們從某一個時刻開始，就不會再在去管策應中的Domantas Sabonis了，逼迫這位明星中鋒得在跳投中去擊敗自己，如過他做不到，那球隊進攻端永遠都會是4打5。
在這個系列賽至今為止，Davion Mitchell攻防表現都很穩定，一直有聲音疑問國王是否有可能讓他取代Kevin Huerter先發，這場比賽中後者的時間明顯已經縮短，或許在背水一戰的G6，這樣的調度就有可能發生。
畢竟Stephen Curry對於這個系列賽的影響力太過巨大，國王必須限制他，但又不可以過度包夾，Mitchell在這組對位中是他們的最優選。就如同勇士對於Green的使用一樣，他們得更有創意的去使用自己手上有的陣容。
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