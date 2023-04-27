NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　勇士逆轉Curry狂砍31分

NBA季後賽／勇士善用Green的價值拿下天王山　國王能有類似調整嗎

▲Draymond Green上籃得手，在天王山之戰得到21分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green上籃得手，在天王山之戰得到21分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

通常一個系列賽在第3戰開始雙方就是明牌在打了，所以國王在主場2連勝後處於3連敗，對他們來說不是好事。那說明他們一些攻防運作被勇士摸清且加以限制住了，在第6戰前他們必須做出因應和調整。

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在G1和G2，國王「肯塔基雙衛」De'Aaron Fox和Malik Monk的切入，給勇士防線造成很大的麻煩。但從第三戰開始，勇士開始有能力掐住其中一個人，灣區至此開始在攻防兩端做出全面反擊。

國王整個系列賽都給予勇士外線非常大的壓力，由於Mike Brown過去在這裡當過助教，所以他們在這個系列賽對於勇士傳球路線的預判都很準確，藉由成功抄截能打出很多轉換後的進攻。

但在今天這場比賽，勇士長人很堅決的在掩護接球後去攻擊禁區，國王的壓上讓他們內線門戶洞開，Draymond Green甚至拿下了21分，於是客隊在全場三分球命中率不到3成的情況下，找到了另一種穩定的得分方式。

而在防守方面，Green在第四戰被擺在替補之後，開始扮演一個游擊的角色，Steve Kerr會在任何他認為Fox打太順了時候，讓前者上去單防他。這一場國王主控25投僅9中，這可能也和手指受傷有關，但勇士這樣的策略無疑是成功的。

相比公鹿整個系列賽放任Jimmy Butler打爆Jrue Holiday，而毫無具體調整，Kerr和他的團隊展現出一支王朝球隊教練組該有的水平。他們從某一個時刻開始，就不會再在去管策應中的Domantas Sabonis了，逼迫這位明星中鋒得在跳投中去擊敗自己，如過他做不到，那球隊進攻端永遠都會是4打5。

在這個系列賽至今為止，Davion Mitchell攻防表現都很穩定，一直有聲音疑問國王是否有可能讓他取代Kevin Huerter先發，這場比賽中後者的時間明顯已經縮短，或許在背水一戰的G6，這樣的調度就有可能發生。

畢竟Stephen Curry對於這個系列賽的影響力太過巨大，國王必須限制他，但又不可以過度包夾，Mitchell在這組對位中是他們的最優選。就如同勇士對於Green的使用一樣，他們得更有創意的去使用自己手上有的陣容。

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