嘉藥幼保系畢業公演精彩 幼兒園孩童看得入戲笑聲不斷

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「睡夢仙境」以電影「腦筋急轉彎」為發想，內容講述主角「小蘋」與夢境中3位代表快樂、生氣及憂鬱的精靈，一同搭乘太空船去日本和韓國旅行經歷，藉由在異地旅行時解決問題的過程，讓兒童學習如何面對喜、怒、哀、樂等不同情緒。指導老師邱秀月指出，「睡夢仙境」故事由幼保系準畢業生花費半年以上的時間共同創作，從劇本發想編寫、服裝造型設計、道具佈景、彩排預演、拍攝劇照文宣和影片製作，充分展現學生作為「準教保人才」的專業知識與健康活力。參與的同學表示，此次畢業公演結合在校4年所學，同學們利用實習之餘抓緊時間討論、排練及製作道具，一開始大家都沒經驗，難免生澀怯場，但為了達到最好的表現，到後來索性甩開偶包、放飛自我、全心投入。過程中全班同學分工合作，聯絡配合廠商、協調場佈時間，從中學習成長不少，也藉機檢視自己遇到負面情緒產生時，或遇到問題需解決時的方法與態度。
代理校長張翊峰指出，這次兒童戲劇展演，幼保系學生們使用小朋友的語言、角度與想法，設計出符合幼童能理解且有趣的戲劇內容，充分展現創意與專業的素養，也為在校所學繳出漂亮的成績單；期望學生們透過這次畢展演出經驗，未來在幼兒教學職場能發揮更多靈感，延伸出更多元豐富的教學內容，使幼兒教育得以更加繽紛有趣。