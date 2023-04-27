高空開箱！星宇洛杉磯首航商務艙　座艙規格、服務備品全公開

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在規格部分，商務艙唯一配有高48.5吋的拉門，讓旅客獨立空間，座椅旁的氣氛檯燈可以自由調整機上專屬空間氛圍。商務艙座椅除了增加寬度外，也同樣配備全平躺及Zero G（零重力）模式，旅客可開啟三段氣壓式按摩，緩解飛行的壓力。配置4K高解析度24吋超大個人螢幕，側邊同樣提供無線充電裝置、複合式插座及四向調整扶手，使旅客可以舒服的享受機上旅程。
不少旅都關注的機上過夜包也首次公開！商務艙延續義大利精品的質感體驗，選用BRIC’S行李箱經典款外型，設計迷你版硬殼行李箱過夜包，搭配法國女性鍾愛的精油香氛保養品牌HUYGENS保養組，透過天然的精油紓解長途搭機的疲勞，為旅客帶來輕鬆自在的感受。
而為了落實舒適如家的理念，星宇航空也推出全新商務艙毛毯與家居服，以獲得GRS全球回收標準認證的100% 回收寶特瓶製成的全新商務艙雙面毯，以沈穩的灰色系短毛絨給予肌膚柔軟呵護，同時，商務艙等以上皆提供棉柔觸感的居家服，不論用餐、閱讀或是睡眠，都將以居家的舒適感伴隨整趟旅程。
此外，為迎接洛杉磯航線開航，星宇特別為開航首月獻上尊寵好禮，凡搭乘4月26日至5月31日台北出發至洛杉磯之頭等、商務艙旅客，即可獲得海洋拉娜旅行明星尊榮保養旅行組，內含經典明星商品經典乳霜7ml、海洋拉娜淨瑩潔膚乳30ml、高平衡賦活調理露5ml與海洋拉娜緊緻塑顏精萃5ml。
同時星宇航空也在長程航班上提供用完餐後的夜床服務，由空服員親自鋪上睡墊，蓋上毛毯、戴上專屬降噪耳機，記者176公分的身形無論是選擇導入NASA太空科技的Zero G模式或是完全平躺，都不會感到侷促，在座艙空間的應用上令人驚艷，儘管航程時間長，但服務到位不打折，星宇航空儼然用貼心服務，期待抓住消費者的心。