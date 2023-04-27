指揮中心終場記者會！防疫五月天再同台　前後任指揮官都喊辛苦

決戰新冠肺炎1194天　指揮中心重大事件紀錄簿

▲（圖／指揮中心提供）
▲（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

2019年末新冠肺炎爆發，隔年1月，台灣成立「中央流行疫情指揮中心」，在疫情嚴峻之際，日日召開記者會公布疫情、衛教資訊，上萬民眾也會同步上線收看，如今新冠肺炎疫情穩定趨緩，行政院拍板指揮中心將於5月1日解編，《NOWnews今日新聞》帶您回顧這1194日決戰新冠肺炎的關鍵時刻。

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●2019年12月31日，疾管署副署長羅一鈞在PPT上發現中國武漢市已發生至少7例非典型肺炎，並向中國疾控中心及世界衛生組織窗口確認疫情訊息，同日疾管署也召開記者會公布疫情訊息，啟動邊境檢疫，自武漢直航入境班機登機檢疫

●2020年1月5日，台灣正式將新冠肺炎列為第五類法定傳染病，以強化嚴重特殊傳染性肺炎的疾病監測及防治。

●2020年1月20日，因應鄰近國家接連出現武漢境外移入確診個案，疾管署宣布成立｢嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，三級開設，由疾管署長周志浩擔任指揮官，統籌整合各部會資源與人力

●2020年1月21日，台灣首次檢出新冠肺炎境外移入確診個案

●2020年1月23日，指揮中心提升至2級開設，由時任衛福部長陳時中擔任指揮官

●2020年2月3日，首批武漢台商包機抵台，247人集中檢疫14天，1位確診送醫治療

●2020年2月6日，口罩實名制1.0上路

●2020年2月8日，寶瓶星號郵輪登船檢疫，128名採檢陰性返家並自主健康管理14天

●2020年2月10日，暫停小三通，並限縮台灣直航中港澳航線，只留北京首都、上海浦東、上海虹橋、廈門高崎、成都雙流機場等5航線

●2020年2月27日，指揮中心提升為1級開設，持續由時任衛福部長陳時中擔任指揮官

●2020年3月10日，發布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及相關授權規範

●2020年5月8日，公布防疫新生活運動4大要點

●2020年12月30日，指揮中心洽購近2000萬劑新冠疫苗

●2021年2月10日，指揮中心與莫德納簽署505萬劑新冠疫苗供應合約

●2021年3月5日，首批AZ疫苗抵台，3月22日正式開打

●2021年4月20日，華航諾富特爆發群聚事件

●2021年5月9日，萬華茶室、宜蘭電子遊藝場爆發群聚事件

●2021年5月11日，社區傳播風險提升，全台實施二級疫情警戒

●2021年5月15日，社區傳播風險擴大，全台實施三級疫情警戒

●2021年5月28日，首批莫德納疫苗抵台

●2021年6月4日，日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗抵台，7月8日日本政府提供113萬劑AZ疫苗抵台、7月15日提供97萬劑AZ疫苗抵台、9月7日提供6.4萬劑AZ疫苗抵台、9月25日提供50萬劑AZ疫苗抵台

●2021年6月20日，美國政府捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗抵台

●2021年7月19日，衛福部核准高端新冠肺炎疫苗專案製造

●2021年7月22日，指揮中心宣布與莫德納再簽約3600萬劑新冠疫苗合約，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意，將國產高端疫苗列入公費接種，並開放第一劑AZ混打第二劑mRNA疫苗

●2021年7月26日，新冠肺炎降為二級疫情警戒

●2021年7月31日，立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗抵台

●2021年8月29日，捷克政府捐贈3萬劑莫德納疫苗抵台

●2021年9月2日，台積電、鴻海永齡、慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，首批93萬劑抵台

●2021年9月5日，波蘭政府捐贈40萬劑AZ疫苗抵台

●2021年9月26日，斯洛伐克政府捐贈16萬劑AZ疫苗抵台

●2022年4月12日，開放確診者居家照護

●2022年4月28日，快篩實名制上路

●2022年5月12日，快篩陽即確診上路

●2022年7月15日，王必勝接任指揮官

●2022年10月13日，國門重啟，居家檢疫改為「0+N」

●2022年12月1日，放寬室外口罩規定

●2023年2月20日，放寬室內口罩規定

●2023年3月20日，輕症免通報、隔離

●2023年4月17日，鬆綁大眾運輸口罩

●2023年4月27日，指揮中心舉行終場記者會

●2023年5月1日，新冠肺炎法定傳染病降為第四類，指揮中心同日起解編

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