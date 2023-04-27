Selina懷孕5個月！停工計畫曝光 吐槽Ella「嘴巴偏大」
Selina（任家萱）日前宣布懷孕喜訊，透露寶寶為男性，小名「小腰果」，今（27）日挺著快5個月的孕肚出席活動。Selina受訪時，分享了結婚計畫與停工計畫，同時忍不住吐槽閨密Ella洩密小徐的私下暱稱小V。
記者吳雨婕/台北報導
Selina如今已懷孕近5個月，被問到結婚計畫，她透露：「我們都有在正常規畫人生計畫。」她笑說沒有懷孕都不知道自己是個容易緊張、抗壓性低的人，「應該先穩定媽媽的身體狀況，照顧好自己的身體，先讓寶寶平安健康誕生，生完再討論人生計畫。」至於有沒有打算宴客，她表示有與小徐稍微提到，可是因為計畫趕不上變化，所以還沒有細想。
Selina坦言，其實今天出席活動後，考慮暫時休息，也許會沒有什麼公開的活動，「我也不確定下次跟大家見面是什麼狀況，預留時間很鬆啦！不知道身心狀況如何，不想給自己壓力。」但Selina也說，請粉絲不要擔心，依舊會更新Podcast節目，每個禮拜與粉絲聊天，讓大家不會覺得自己像消失了一樣。
Ella先前不小心脫口Selina男友小徐私下的稱呼為「小V」，讓Selina忍不住吐槽：「Ella嘴巴偏大，跟勁寶與同學分享不一樣，都幾歲了！」至於有沒有考慮讓小徐正式走到幕前，Selina趕緊拒絕：「先不要！」她提到小徐不在意公開長相，但她基於在合理的限度保護小徐，才決定一開始就不公開長相。