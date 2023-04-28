入境免稅額2／入境免稅額2萬 上路34年來未曾更動
「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」從民國58年訂定以來，已經歷經過36次修正，不過當中有關免稅額的規定，在民國78年將額度調整至2萬元後就呈現「凍漲」狀態，30多年來都沒調整過的規定是否合時宜？現在引發討論，根據《NOWnews今日新聞》調查，更有7成國人對2萬元免稅額的規定根本不清楚。
記者陳詩雨／專題報導
在財政部關務署（時任關稅總局）最初頒布的「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」當中，其實並沒有制訂所謂的免稅額度，當時只要民眾攜帶的行李物品超過關稅法制定的「免征進口稅品目範圍」，超出部分就必須依照海關進口稅率繳稅，是一直至民國65年才將旅客入境免稅額訂為100美元，隨後在民國71年，為了因應旅遊業蓬勃發展、人民生活水準提高等理由，又將免稅額調整至台幣6000元，但這樣的額度才短短相隔兩年，就再次因為不符合旅客通關需要，趕在隔年度農曆春節來臨前，從原本的6千元放寬至1萬元，五年後，在民國78年，則一口氣再放寬1萬塊，將免稅額度調整至2萬塊，但至此之後就再也未曾更動過。
進一步對比他國規定，以台灣人最常造訪的日本為例，日本的入境免稅額度為20萬日圓，相當於台幣4萬6千元，但如果旅客帶回的商品單價低於1萬日圓，則直接視為免稅，不列入計算，比起台灣寬鬆不少。韓國的免稅額度則是800元美金，折合台幣約為2萬5千元，和台灣相距不大，但韓國因應人均所得的提高，從2014年至今，已經調整過2次額度。至於美國則是依在境外的停留時間以及旅遊地點的不同設有不同標準，美國公民若是從美國海外領地間接或直接入境，最高可享1600元美金，約折合台幣約莫4萬8千元。
台灣免稅額和上述三國相比出現落差，不過對此，關務署是以加拿大免稅額800加幣（約合台幣18376元），以及新加坡500元新幣（約合台幣11545）、澳大利亞900澳幣（約合台幣18666元）舉例，強調我國入境免稅額並沒有比較低，「雖然免稅額度不一定要和其他國家比較，但他國政策可以作為參考」。
關稅總局在民國102年合併財政部關政司升格為「財政部關務署」後，儘管針對「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」進行過多次修正，但對於入境免稅額卻未曾調整，上路已長達34年之久的2萬元門檻是否有修正必要，關務署科長楊惠玲以「此題尚未接獲上級長官指示，無法回答」回應，不輕易鬆口。