桃機第三航廈進駐之爭　張國煒諷：只在台灣看過、好好笑

3月景氣續閃「低迷」藍燈　王美花：廠商庫存水位已進入健康狀態

▲國家發展委員會今（27）日公布，3月景氣燈號亮出第5顆代表「景氣低迷」的藍燈，經濟部長王美花表示，下半年景氣慢慢在回升，目前庫存水位已逐漸進入健康狀態。（圖／記者鄭妤安攝）
▲國家發展委員會今（27）日公布，3月景氣燈號亮出第5顆代表「景氣低迷」的藍燈，經濟部長王美花表示，下半年景氣慢慢在回升，目前庫存水位已逐漸進入健康狀態。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

國家發展委員會今（27）日公布，3月景氣燈號亮出第5顆代表「景氣低迷」的藍燈，不過景氣對策信號綜合判斷分數為11分，較上月增加1分，經濟部長王美花稍早針對外界對於景氣燈號連續亮出藍燈的擔憂表示，下半年景氣慢慢在回升，國內有部分廠商提到，目前庫存水位已經逐漸進入比較健康的狀態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國發會公布3月景氣對策信號綜合判斷分數為11分，較上月增加1分，燈號連續第5度亮出代表「景氣低迷」的藍燈，另外，景氣領先指標連續5個月上升，但升幅趨緩，同時指標則持續下跌。

國發會指出，全球終端需求仍顯疲弱，產業鏈持續調節庫存，使得3月生產面、貿易面、金融面仍低迷，但信心面指標略有改善，且內需相對熱絡，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。

國發會提到，全球經貿成長低緩，恐仍制約我國出口動能，但高效能運算、資料中心、人工智慧等新科技應用發展，可望帶動相關零組件及設備訂單增加。

在投資方面，國內綠能投資持續，加上政府擴大公共建設經費、積極提高執行率，並落實投資台灣三大方案，均有助支撐投資動能。內需部分，隨著國內疫情管制鬆綁，政府推動強化疫後經濟與社會韌性及全民共享經濟成果等措施，有助於促進國內投資與消費。

不過，全球通膨趨緩幅度有限、金融體系風險仍高，加上俄烏戰爭僵持，美中角力持續等不確定因素尚存，對國內景氣影響仍須留意。

在燈號公佈前，王美花在出席「2023永續台灣系列論壇–智慧綠能 開創淨零競爭力」會前受媒體訪問時指出，景氣國際大環境因俄烏戰爭、高通膨持續，衝擊消費意願，同時也影響到廠商的庫存，故各界都認為上半年景氣狀況不太理想，下半年慢慢在回升。

她接續說道，國內有部分廠商提到，目前庫存水位已經逐漸進入比較健康的狀態，大家都在努力因應這個情勢，政府也因為知道今年上半年的景氣比較不是很好 ，所以祭出疫後條例，利用這個時機點，讓企業特別是中小企業，得到疫後條例相關協助，並進行輔導或補貼等措施，讓眾多供應鏈可以升級轉型。

出口「連七黑」打擊經濟？王美花：疫後條例挹注、台灣景氣仍穩健

台經院下修今年GDP至2.31%　CPI成長率上修至2.20%

負面雜音多、GDP持續下修！專家曝4不確定因素　台半導體表現入列

經濟部宣布「永續會展」計畫　三大面向助業者減碳、與國際接軌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀