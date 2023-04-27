3月景氣續閃「低迷」藍燈　王美花：廠商庫存水位已進入健康狀態

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國發會指出，全球終端需求仍顯疲弱，產業鏈持續調節庫存，使得3月生產面、貿易面、金融面仍低迷，但信心面指標略有改善，且內需相對熱絡，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。
國發會提到，全球經貿成長低緩，恐仍制約我國出口動能，但高效能運算、資料中心、人工智慧等新科技應用發展，可望帶動相關零組件及設備訂單增加。
在投資方面，國內綠能投資持續，加上政府擴大公共建設經費、積極提高執行率，並落實投資台灣三大方案，均有助支撐投資動能。內需部分，隨著國內疫情管制鬆綁，政府推動強化疫後經濟與社會韌性及全民共享經濟成果等措施，有助於促進國內投資與消費。
不過，全球通膨趨緩幅度有限、金融體系風險仍高，加上俄烏戰爭僵持，美中角力持續等不確定因素尚存，對國內景氣影響仍須留意。
在燈號公佈前，王美花在出席「2023永續台灣系列論壇–智慧綠能 開創淨零競爭力」會前受媒體訪問時指出，景氣國際大環境因俄烏戰爭、高通膨持續，衝擊消費意願，同時也影響到廠商的庫存，故各界都認為上半年景氣狀況不太理想，下半年慢慢在回升。
她接續說道，國內有部分廠商提到，目前庫存水位已經逐漸進入比較健康的狀態，大家都在努力因應這個情勢，政府也因為知道今年上半年的景氣比較不是很好 ，所以祭出疫後條例，利用這個時機點，讓企業特別是中小企業，得到疫後條例相關協助，並進行輔導或補貼等措施，讓眾多供應鏈可以升級轉型。