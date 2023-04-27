五一連假迎鋒面！「雪崩式降溫」近10度 全台降雨熱區出爐
明（28）日再上班1天就要迎接3天的51勞動節假期了！不過想趁這時間出遊的民眾小心了，中央氣象局表示，週六（4/29）晚上開始，新一波鋒面報到，中部以北、東半部和南部山區會開始出現降雨，且下週日（4/30）一整天北台灣氣溫大跌，整天僅有攝氏20至21度，與前一天落差將近攝氏10度，下週一（5/1）降雨才會趨緩，最新天氣動態氣象局將持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘提及，明日至週六白天各地多雲到晴，天氣穩定，但週六晚間鋒面接近、下週日鋒面通過，這段時間中部以北尤其山區，會有較大的雨勢出現，東半部也有局部短暫陣雨，水資源較缺乏的南部則較可惜，僅山區會有些許雨勢，平地和水庫範圍的降雨並不明顯。
趙紘說明，這波鋒面系統較完善，相較於本週降雨會明顯許多，雖然週日降雨會稍微趨緩，但下週一仍有殘留水氣在北部、東半部，預期下週一晚間才會真正轉乾，下週二至下週三（5/2至5/3）各地多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。
除了降雨狀況外，趙紘提醒，鋒面後方緊接著東北季風增強，因此下週日在北部的氣溫下滑明顯，整天只有攝氏20至21度，感受偏涼，南部則是不受影響，白天高溫還是有攝氏30度的水準，頂多是雲量稍微增加。明日各地氣溫部分，北部攝氏21至29度、中部攝氏21至33度、南部攝氏23至33度、花東攝氏21至28度，早晚溫差較大，週六白天氣溫還會略微回升。