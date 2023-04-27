特企／《楓之谷R：經典新定義》征服起源之塔　角色突破290級

揮動魔棒 變身楓島最具魅力的時尚ICON！
在楓島世界裡，誰都可以成為時尚巨匠！只要在「時裝設計室」揮一揮「裁縫魔棒」就能抽取時裝碎片，更有機會直接獲得全套時裝！在緊張刺激的冒險旅程中，穿著酷炫漂亮的衣裳還能讓自己戰鬥強度UPUP，打怪升等更輕鬆！時裝新增的「時尚值」能給角色提供額外屬性，對時裝進行「縫補」、「修飾」，或是提升「時尚之主」等級，都可提升「時尚值」。成為萬眾之星的同時，變強也是身為冒險家的王道！
等級突破Lv.290 爬塔挑戰GOGOGO！
傳說中只有勇敢之人才能憑藉過人的能力征服的高塔「起源之塔」。冒險家們，帶上保障安全的「靈魂寶珠」，深入高塔內部，探尋屬於上古遺跡關於生命本源的秘密吧！通過關卡可獲得「靈魂寶匣」的強化材料，讓寶珠發揮更強力的效果。根據抵達的層數還可參與排名活動，發揮最強冒險家的實力，獲得更多獎勵！除了新增爬塔挑戰，伴隨著各個養成系統等級的提升，遊戲內角色等級上限也將調整至Lv. 290，更多新鮮有趣的玩法等你來探索！
五月歡慶勞動節 免費時裝稱號回饋你！
另外，於4月28日至5月5日期間舉辦的勞動節慶典也將送出諸多福利好康，無論冒險家們在遊戲外擔任什麼角色，都感謝你的努力耕耘！活動期間連續登入遊戲可獲得限定時裝「礦層冒險」,達到一定的活躍值還能領取限定稱號「孜孜不倦」~冒險家們還可以參與「知識翻翻樂」考驗自己的記憶力並且收集拼圖碎片，領取超豐富的獎勵唷！
官方粉絲團
我是廣告 請繼續往下閱讀