黃鐙輝一天生活費不破千　卻大方給岳母信用卡買房

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》探討議題多元化，今（27）日節目將播出「丈母娘看女婿是越看越有趣？還是越看越生氣！」邀請兩派人馬，丈母娘代表為藝人黃鐙輝的岳母萁媽、Paul的岳母咪咪媽，女婿代表則由Paul及兩性作家派特出馬，雙方在節目中展開唇槍舌戰、笑料不斷。
記者侯家瑜/綜合報導
Paul的岳母咪咪媽首開第一槍，「他（Paul）不是我喜歡的斯文、西裝筆挺型，而且還是光頭。」Paul澄清剛跟咪咪交往，她還是大學生，當時沒預料到相差17歲的2人，這麼快就見女方父母，穿著吊嘎短褲拖鞋去赴約，聽得一旁的萁媽驚呼：「夭壽！這樣你敢去喔？」在咪咪媽知道Paul跟女兒的年紀差後，第一個想法是Paul早婚的話，是可以生得出咪咪的，也忍不住問女兒：「等到他老了後還要推他出去曬太陽嗎？」現場Paul也不甘示弱，吐槽咪咪媽，當天餐敘從早到晚沒有給過他好臉色，「但反而激起我的鬥志，要把咪咪娶回家。」
至於萁媽第一次看到黃鐙輝，則是覺得對方是詐騙集團，「因為黃鐙輝人高馬大，怎麼會喜歡身高差30多公分的萁萁？女兒第一次帶他回家給我認識時，他就開口說要跟萁萁結婚，且他當時沒房、沒車、沒存款，我想這頓飯吃完就不用聯繫了。」但黃鐙輝為了娶萁萁，請來許效舜、澎恰恰和媽媽當說客，經過一番折騰，最後因為萁萁懷孕了，才不得不答應婚事。
Paul說岳母總會主動幫忙照顧2位女兒，讓他們夫妻倆在育兒期間能喘口氣，Paul也會為咪咪媽準備生日驚喜，送上名牌包讓岳母開心又感動。而黃鐙輝收服岳母更是高招，萁媽說：「黃鐙輝對自己很小氣，一天生活費花不到1千元，通告中間空檔化身為媽寶一定回家吃飯。」最能收服萁媽的是，黃鐙輝直接給丈母娘信用卡，萁媽將其發揮淋漓盡致，刷了買房訂金約80萬，還出國買了名牌手錶勞力士黑水鬼，聽得主持人謝震武律師說：「我終於知道為什麼妳都站在黃鐙輝這邊，黃鐙輝這招，讓天下的女婿很難做人了。」