入境免稅額1／出國買超過2萬得申報！超過7成民眾對此規定霧煞煞

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但其實依照「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」規定，入境旅客攜帶自用或家用行李物品，除了管制品及菸酒之外，每人免稅額上限為新台幣2萬元，也就是說，國人海外的戰利品總額一旦超過2萬元，就應該要走紅線檯向海關申報，超出部分要依照相關稅捐課稅後才能入境，如若未依規定申報遭攔查後發現，超出免稅額的部分將會直接沒入。
舉例來說，旅客陳小姐若攜帶一個1萬元的皮夾、一個2萬元的精品包和一雙1萬元的高跟鞋入境，如若主動走紅線櫃台申報，海關只會針對超出免稅額的3萬元，依照不同商品與材質，課以相對應的稅捐，但若是未依規走申報櫃台遭海關攔查，陳小姐只能選擇帶走精品包或是皮夾與高跟鞋，其餘物件會直接予以沒入。
對於行之有年的規定，卻有超過７成的民眾表示不知道，關務署發言人蘇淑貞得知時相當訝異，「以為大家都了解」。再被問及是否有調整空間時，也僅回應「要再研議看看」就匆匆掛斷電話，但這項議題並非空穴來風，早在疫情爆發前，就有不少網友在批踢踢上熱議，留言認為「2萬元太少，買個精品包就超過」、「2萬元也太不符合實際狀況」，甚至還有網友認為，國人不清楚規範的原因之一，就是因為台灣海關幾乎沒在攔查。
為此，就有海關私下透露，免稅額度的確不是他們的攔查重點，「2萬塊隨便買都會超過，抓民眾這個只是擾民，會被罵死」。更有海關表示，在機場多數海關會把禁止攜帶以及當下政策要求重點攔查的物品，列為首要查緝目標，例如非洲豬瘟橫行時，對於旅客是否攜帶肉品入境就會嚴加攔查，電子菸猖獗時，也會被視為查緝重點，畢竟攔查項目包山包海，從不得攜帶的毒品、管制藥品、槍砲彈藥，到可以攜帶但卻有數量限制的外幣、藥品、食品、美妝、菸酒等，都在攔查清單上，因此在人力有限的情況下，「真的要抓，會從最好抓的菸酒下手，那個最好查，而且比較不會引起爭議」，至於容易遭到民眾反彈的免稅額度，則幾乎是被擺在攔查的最末順位，「只要不要太誇張，包包帶個二、三個都還好，大多都會睜一隻眼閉一隻眼，不然根本抓不完」。
不過不常攔查不等於不會攔查，看到疫情前財政部關務署台北關108年度上半年公布的旅客行李扣押案件為例，在1372件違規案例裡，與超過免稅額度有關的案件就有23件，當中有旅客雖然攜帶的精品數量不多，僅COACH和GUCCI手拿包各一件，但仍因超過免稅額門檻卻未依規申報遭海關攔查。
直至疫情開始趨緩，台北關在110年10月份再度發新聞稿，請國人入境時要特別注意相關規定，因為有自巴黎返台的旅客，因攜帶HERMES、DIOR及Louis Vuitton等精品卻未依規申報，遭攔查後，除了扣除應寬減額部分當場驗放之外，其餘案物，都只能依照海關緝私條例第39條第1項規定處分全數沒入。
海關雖然對於民眾海外戰利品多採「佛性」攔檢，「真的被我們攔查到，除非態度很差，不然大多都會請他改走申報櫃台繳稅，不會強行沒收」，但依照規定，入境時的家用和自用商品總額超過台幣2萬元時，海關的確有權將超出額度的商品全數沒入，遭攔查的旅客如果為此與之爭論完全站不住腳，因此在海外瘋狂購物後回台，還是不要心存僥倖，避免開心出遊，回台卻因為應注意而未注意到的法規規範，打壞好心情。