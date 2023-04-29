巴拉圭大選後恐與台斷交　立委喊話：透過台商、僑胞加強雙邊關係

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民眾黨立委邱臣遠表示，針對巴拉圭總統大選，民眾黨在幾個月前就呼籲外交部要具體掌握巴國政情變化，並擬定相關應變計畫；除正式外交管道外，還要透過台商、僑胞與經濟合作外，加強雙邊關係。
針對巴拉圭邦交若生變，是否會對明年台灣大選造成影響？邱臣遠指出，蔡英文總統任內確實斷了許多邦交國，若有友邦斷交，國人對蔡政府外交會有所失望，但是影響恐有限，因為蔡政府目前正在與美國洽談台美21世紀貿易倡議、台美雙邊貿易協定（BTA）等，政府若透過大內宣是「中國挖角」、「中共金援競逐」，對國內民眾來講影響是有限的。但不論巴國選舉結果如何，外交部還是要擬定相關應變措施，以保障我國在當地台商、僑民權益為主。
國民黨立委江啟臣表示，友邦斷交都有些前例，宏都拉斯總統卡斯楚在當選前說要跟我國斷交，當選後一年就與台灣斷交，邦交的問題除了我國與邦交國的實質關係、與北京關係外，還有友邦國家的現實考量，現在競選就公開講要跟台灣斷交，就是談條件的問題，要看當選後友邦國內的狀況、兩岸的狀況、美中台的狀況。
針對是否擔心民進黨2024選戰操弄中國打壓牌，江啓臣表示，「被中國打壓不是第一天」，人民要問政府有無能力處理，不能怪在野黨。