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巴拉圭大選後恐與台斷交　立委喊話：透過台商、僑胞加強雙邊關係

▲今年3月巴拉圭跨黨派國會議員團來台訪問，與立法院長游錫堃、立委們合影。(圖／記者呂炯昌攝)
▲今年3月巴拉圭跨黨派國會議員團來台訪問，與立法院長游錫堃、立委們合影。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

我國南美洲友邦巴拉圭4月30日總統大選，反對黨候選人艾里格里選前曾表示，若勝選可能與台灣斷交，因為台灣近來給非邦交國的好處，多於提供給巴拉圭等邦交國的援助。對此，朝野立委都呼籲外交部應密切關注。

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民進黨立委林楚茵表示，每個友邦有自己選舉的民主進程，對我國來講，如何展現對友邦情誼，及協助友邦在國際間成為世界公民重要一員，不論友邦選舉結果，我方都會持續跟友邦國內政治做更好的良性政治互動，不會因為一次選舉而影響與友邦的情誼。

台灣民眾黨立委邱臣遠表示，針對巴拉圭總統大選，民眾黨在幾個月前就呼籲外交部要具體掌握巴國政情變化，並擬定相關應變計畫；除正式外交管道外，還要透過台商、僑胞與經濟合作外，加強雙邊關係。

針對巴拉圭邦交若生變，是否會對明年台灣大選造成影響？邱臣遠指出，蔡英文總統任內確實斷了許多邦交國，若有友邦斷交，國人對蔡政府外交會有所失望，但是影響恐有限，因為蔡政府目前正在與美國洽談台美21世紀貿易倡議、台美雙邊貿易協定（BTA）等，政府若透過大內宣是「中國挖角」、「中共金援競逐」，對國內民眾來講影響是有限的。但不論巴國選舉結果如何，外交部還是要擬定相關應變措施，以保障我國在當地台商、僑民權益為主。

國民黨立委江啟臣表示，友邦斷交都有些前例，宏都拉斯總統卡斯楚在當選前說要跟我國斷交，當選後一年就與台灣斷交，邦交的問題除了我國與邦交國的實質關係、與北京關係外，還有友邦國家的現實考量，現在競選就公開講要跟台灣斷交，就是談條件的問題，要看當選後友邦國內的狀況、兩岸的狀況、美中台的狀況。

針對是否擔心民進黨2024選戰操弄中國打壓牌，江啓臣表示，「被中國打壓不是第一天」，人民要問政府有無能力處理，不能怪在野黨。

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