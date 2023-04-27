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台中LaLaport北館今試營運 匯集260家品牌近8成營業

▲台中LaLaport北館今試營運，北館 匯集有260家品牌，目前近8成營業，其它陸續整裝加入。（圖／記者金武鳳攝，２０２３．４．２７）
▲台中LaLaport北館今試營運，北館 匯集有260家品牌，目前近8成營業，其它陸續整裝加入。（圖／記者金武鳳攝，２０２３．４．２７）

記者金武鳯/台中報導

台中LaLaport購物中心合體了！繼「南館」於今年1月中旬試營運後，「北館」也於今天展開試營運，二館集結有300家品牌，以提供消費者日常生活所需用品為主，5月16日南北館正式開幕。三井不動產集團今天也宣布，台北南港LaLaport預計2024年開幕，接著前進高雄鳳山開出第三家LaLaport。

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今天試營運的LaLaport北館，匯集有260家品牌，首日近8成正式營業。相較於年初試營運的南館盛況，北館因為場域較大，加上是平日，入館人潮很快疏散，未見擁擠情況。而且，與南館大型店鋪為主型態不同，北館引進的大多是中小型、多樣化品牌，有不少台灣、台中首發日系服飾、生活用品品牌，尤其五樓美食一條街，多達16家日系餐飲匯集，是一處好吃、好玩又好買的購物中心。

▲台中LaLaport北館今試營運，由於場域大，逛街環境舒適，走累了，到處可見休閒椅可以歇歇腳，相當貼心設計。（圖／記者金武鳳攝，２０２３．４．２７）
▲台中LaLaport北館今試營運，由於場域大，逛街環境舒適，走累了，到處可見休閒椅可以歇歇腳，相當貼心設計。（圖／記者金武鳳攝，２０２３．４．２７）
北館今天舉行媒體內覽會，三井三中東區啦啦寶都股份有限公司董事總經理川邊直樹表示，台中LaLaport是三井在台灣第一家LaLaport，未來還有2家，一家預計2024在台北南港開出，另一家規劃在高雄鳳山，也將陸續開業。川邊直樹指出，南館試營運蜂湧而至的人潮，超乎預期；三井在日本及海外有多家outlet及購物中心，累積相當多經驗，一定會帶給台灣消費者與日本一樣的服務品質。

▲台中LaLaport北館五樓美食一條街，引進東京知名的日本橋海鮮丼辻半，首日營業即大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，２０２３．４．２７）
▲台中LaLaport北館五樓美食一條街，引進東京知名的日本橋海鮮丼辻半，首日營業即大排長龍。（圖／記者金武鳳攝，２０２３．４．２７）
LaLaport屬於區域型的購物中心，以當季、正價商品為主，提供在地居民生活所需商品為主。今日試營運的北館匯集有餐飲、休閒運動、服飾、藥妝美容及大型書店等多樣化品牌及商品，總共有260個品牌。其中有不少是深受台灣消費者喜愛的日系品牌，以及快時尚、休閒品牌等，包括首次來台展店的旅包品牌「Briefing」，正裝休閒皆宜的日本時尚選物店「Nano Universe」，還有涵括男女裝、童裝，讓親子一次購足的日本時尚服飾「a.v.v」。

▲饗賓餐旅旗下，屢次由經濟部認證年度台菜的「真珠台灣佳味」，進駐LaLaport北館五樓美食一條街。（圖／記者金武鳳攝，２０２３．４．２７）
▲饗賓餐旅旗下，屢次由經濟部認證年度台菜的「真珠台灣佳味」，進駐LaLaport北館五樓美食一條街。（圖／記者金武鳳攝，２０２３．４．２７）
北館人潮熱點是五樓美食一條街，匯集有16家日系餐飲，包括日本神奈川縣的地雞料理人氣店「酉十郎w定食」、東京知名的日本橋海鮮丼辻半以及東京人氣壽司店「美登利」等外，還引進台灣知名美食，如饗賓餐旅旗下，屢次由經濟部認證年度台菜的「真珠台灣佳味」，今天首日營業即吸引大批食客。另饗賓旗下的饗食天堂，也預計配合全館開幕，進駐南館正式營業。，





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