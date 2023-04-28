入境免稅額3／額度2萬挨批太低 立委籲「可調到5萬元」
入境免稅額2萬是否應該調整，有海關透漏，早在5年多前就曾向關務署提議調高至4萬，但最終還是被關務署以「調高會影響國內產業發展」為由駁回，為此，國民黨立委林德福直言「關務署真的是笑死人，這就只是隨便找個理由搪塞，稅收都能超徵4950億了，這是能影響多少」，同黨立委賴士葆更喊出，應該調高至5萬塊才符合民眾需求，而民進黨立委郭國文則是以物價指數計算，認為免稅額至少提高至3萬4千元，與時俱進。
記者陳詩雨／專題報導
「免稅額起碼要調到5萬啦」，對於入境免稅額度是否應調高，國民黨立委賴士葆認為，幾十年前的規定本來就應該有所調整，雖然調整的額度可以參考物價指數，但按照民眾需求，認為應該一口氣調整至5萬塊，才會符合民意。同黨立委林德福同樣認為，當多數民眾都希望調高免稅額時，額度就應該適度增加，這項辦法制定已久，的確有檢討的必要，「關務署不要一直維持在舊思維，規定要與時俱進，符合時代潮流」，自己將在院會上請財政部研擬出符合現在的額度。
而除了國民黨立委之外，不少民進黨立委同樣贊成調高免稅額度，立委鍾佳濱就坦言，雖然海關實務上大多不會針對民眾的商品做檢查，但「30多年以前的規定，是有檢討的必要」，立委吳秉叡也回應，稅的調整必須慎重處理，但這麼久沒調整過，的確是可以看看有無調整的空間。
立委郭國文也表態，當年制訂出2萬塊免稅額是參考物價指數，因此現在調整額度，應該要以相同基準計算，「無需和其他國家比較」，因此依照主計總處公布的民國78年物價指數60.99和民國111年的物價指數102.95去做換算，現在的入境免稅額至少應該調高至3萬4千元，「依照制訂邏輯而言，數字只是反應現在物價，調高後的實際影響不會比78年制訂時更嚴重」，因此將會在立院質詢時提出，和財政部討論放寬門檻，讓免稅額度符合現況。
不過對於民眾和立委期待，但關務署科長楊惠玲仍再次強調，調整與否必須經過通盤考量，記者進一步追問，那是否可能有調整空間，她回應還要等上級長官給予指令之後才能回覆，「但目前為止是還沒有聽到任何消息」。