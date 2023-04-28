入境免稅額4／台人出國最愛買什麼？2萬門檻「隨便都爆」

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以日本Big Camera和迪士尼官網上的售價試算，在不計入其他已購買商品的情況下，民眾光是扛一台Dyson Ｖ12吸塵器和幾個迪士尼玩偶、馬克杯等周邊商品，就超過台灣的入境免稅額度。扛一台夏普HEALSIO水波爐，再幫全家人都添購一些美藥妝商品後，回台不想繳稅，那購買其他紀念品和伴手禮的預算，就只能控制在台幣6千元以內。如果是到歐美國家想趁機購入精品，但可能光是一個名牌長夾甚至是一雙精品高跟鞋或是兩雙精品球鞋，就超過2萬免稅額。日本旅遊達人林氏璧就表示，雖然國家怎麼規定就該怎麼做，但民國78年訂定的規定到現在畢竟年代久遠，光是物價就差距非常大，「調高額度很合理」。
有資深海關則私下透露，早在5年多前，他們就曾向關務署表達，希望能將免稅額度從2萬元調高至4萬元，但當時關務署以「調高會影響國內產業發展」為由不採納，這次免稅額度再度掀起熱議，關務署科長楊惠玲回應「台灣的免稅額並未比其他國家低」、「調整與否不能只聽單方面意見，要評估國內市場狀況與經濟發展，做全方面的政策考量」，發言人蘇淑貞則強調，此項規定制訂已久，「國人早已相當了解」，要經過通盤考量後，再來考慮調整的必要性。
不過不同於關務署，針對這項議題，包含民進黨立委郭國文、國民黨立委林德福等人，都表態2萬塊額度有檢討的必要，將會請財政部擬定合理的入境免稅額，讓法規與時俱進。