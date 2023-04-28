入境免稅額5／不想被海關找麻煩　資深領隊4招教戰　

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對於有民眾抱怨，為何每次同行友人都不會被攔查，唯獨自己幾乎次次都會被攔下，海關回應「那就表示該位民眾很可能曾有違規紀錄，已遭註記」，這樣的旅客入境時真的不要心存僥倖。
再者，如果是獨自一人入境但卻大包小包或是行李箱數量過多，也可能被海關高度懷疑是否為代購業者或是有其他營利等違規行為而被請去一旁問話，甚至請旅客將所有隨身行李全部都再過一次Ｘ光機並開箱檢查。創新旅行社董事長李奇嶽就分享過去帶團時，的確曾遇過有海關請團員將行李二次過Ｘ光機的情況，結果該名團員就因為行李超過免稅額，只能無奈看著部分戰利品被海關沒入。
李奇嶽強調，團員海外消費屬於個人行為，領隊無法制止或控制，因此在出團手冊上都會清楚載明相關規範，入境時也會特別提醒，行李超過免稅額就要走申報櫃台，盡量避免團員因觸犯法規影響心情，「如果團員只是買了一些衣服或是鞋子、包包，我們就會建議他把這些東西穿戴在身上，這樣海關就不會攔查」。
若有團員想冒險闖關，有領隊則是會在私下教戰提醒團員，入境時「千萬不要面露心虛，要理直氣壯入境」，或是「趁海關攔查別人時快速通過」，有時還可以講電話「裝忙」，如果戰利品真的買很多，「和同團買比較少的團友一起過關」也比較不容易被海關盯上，但這些偷吃步不一定每次都能成功，萬一真被海關攔查到不想損失慘重，只能自行與海關求情請求通融，或是表明願意補稅避免商品遭到沒入，但最正確做法還是要走紅線如實申報，才能真正避免被海關找麻煩。