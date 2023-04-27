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「中華民國是杯、台灣是水」　侯友宜：兩岸務實交流避免杯破水覆

▲對於中國與台灣究竟是敵人或朋友？侯友宜以杯子跟水舉例，跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，避免杯破水覆。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.27）
▲對於中國與台灣究竟是敵人或朋友？侯友宜以杯子跟水舉例，跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，避免杯破水覆。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.04.27）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（27）日到新北市議會備詢，即將代表國民黨參選新北市土城區立法委員選舉的市議員林金結，詢問侯友宜對於兩岸關係緊張，中國與台灣究竟是敵人或朋友？侯友宜表示，國家安全遠超過一切，沒有安全沒有一切，他還比喻中華民國是杯子、台灣是水，是共生體，台灣應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆。

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林金結發言時問到，目前坊間都在談論一個大家都在學游泳的笑話，因為怕兩岸打起來，可以游泳逃難；要問侯友宜中國究竟是不是台灣的敵人？對於九二共識的看法？要如何帶領台灣走向新境界？

侯友宜回答，我們的國家叫中華民國，創造中華民國永續繁榮安定，才是該走的路，我們在台澎金馬這塊土地成長茁壯，中華民國就是「杯子」，台灣則是「水」，創造永續繁榮的安定才是該走的路，若沒有國家安全，就會「杯破水覆」，守護台灣人民是共同心願。

侯友宜表示，要跟對岸在平等、尊嚴、友善下，做好務實交流，彼此創造更多和平空間，同時也要深化民主自由，讓民主在台灣不斷走下去；強調大家都期待世界和平，國際也非常關心台海問題，他有責任守護中華民國，愛台灣這塊土地。

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