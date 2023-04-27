特企／5月3日《HIT2》角色搶佔率先登場！攻城戰資訊同步公開！

《HIT》曾在2016年獲得遊戲大賞，並於韓國上市之際即創下了雙平台銷售及下載榜首，登上暢銷寶座成為最受歡迎的人氣ARPG，同時《HIT》也具有獨特的打擊操作感與華麗的技能展示，儼然已成為新一代NEXON Games的代表性IP。《HIT2》是由《HIT》原作的主要開發團隊及成員進行開發，這次還可以體驗到大規模的PVP與攻城戰內容，並支援PC及手機多平台同步遊玩，因此玩家將可自上市之際就能參與攻城戰的戰前準備，玩家將面對座落於雪山中的科倫蒂爾戰場，屆時只要隨著自然的遊戲進行過程，就能一邊成長自身實力，一邊將參與攻城戰所需的資源蒐集完成，當玩家湊足可以解開城堡周圍四座封印塔的以太碎片時，就能夠開始進行決定王者寶座的熱血攻城戰。
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除了5月3日開始的《HIT2》角色搶佔及伺服器預選活動，讓你可以優先的預約心儀帥氣的角色名稱外，目前官方社群正在舉辦的預約好禮活動也如火如荼地進行中，只要在官方臉書粉絲團完成事前預約，除了實體手機獎勵外，還有MyCard 30000點及各種豐富的虛寶獎勵抽獎機會！玩家們千萬不要錯過這麼好康的活動！
而所有參加事前預約的玩家，也能在上市後領取「受祝福的防具強化書」，以及各式活動所提供的召喚券獎勵等，讓玩家在進入遊戲後就能夠獲得一定的戰力優勢，就是現在號召親朋戰友們一同加入《HIT2》的奇幻世界吧！還有更的遊戲內容以及相關新聞，再請玩家持續關注官方網站與新聞稿曝光，準備享受《HIT2》所帶來的全新爽快戰鬥感！
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