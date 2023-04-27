家裡哪裡最易「堆積病毒」？廁所只排第二 6成不知灰塵含有病毒
中央流行疫情指揮中心自新冠疫情以來共運作1194天，將於5月1日解編，今(27)日舉行第960場，也是最終場記者會，宣告進入疫後新生活。口罩令鬆綁，確實洗手和居家清潔這可別跟著鬆懈，就有小兒科醫師指出，這一週診間新增案例就增加三成以上，為近幾年相對高峰，尤其免疫力較低弱的5歲以下孩童，容易受到外在與居家病毒感染而頻繁發燒，醫師呼籲民眾提升居家環境清潔意識。
記者周淑萍/綜合報導
Dyson今(27)日公布全新「灰塵研究（2023 Global Dust Campaign）」調查，該研究收集包含台灣在內共計39個國家、33,997位受訪者資料，統計全球民眾對灰塵的認知程度與清掃行為，在研究發現，其實灰塵的組成除了土壤、沙塵、花粉、衣料纖維，還有毛髮、皮屑、塵蟎的排泄物、分泌物、細菌、病毒等等。
灰塵中的「塵蟎」可能會引起過敏，在歷經新冠肺炎，全球民眾更加重視「病毒」，根據Dyson最新灰塵調查研究結果，僅36%的台灣民眾知道家庭灰塵中含有病毒，而五成的民眾認為環境中最容易堆積病毒的區域為「客廳」，其次是廁所及入口走廊。
在同一份的研究裡也發現，打掃習慣多數民眾僅關注目光所及的區域，71%的會定期整理桌面，52%的民眾經常清理鏡子；但電視後方、高處的層架最容易被忽略，定期清潔的比例僅皆不到三成或更低。如果只清理肉眼可見的地方，其實只是將灰塵擴散到視覺盲區，堆積在角落的灰塵、黴菌，長期累積可能造成呼吸道症狀。針對臥室的清潔，70%的民眾最在意房間地面的頭髮，而定期清潔床舖的頻率為42%，但每天皮膚長時間接觸的床墊上容易沾黏灰塵、細菌與油脂，易造成對皮膚的刺激，產生不適。
此外，台灣家庭毛孩比例越來越高，82%的飼主會讓貓咪在客廳地板任意活動，60%的寵物貓可以在沙發或軟質家具上翻滾，超過4成的飼主會與貓咪同床共眠。但貓狗的皮屑與毛髮容易沾附灰塵和懸浮微粒，有過敏、氣喘症狀的患者，若未注意寵物本身與環境的潔淨，容易使飼主產生皮膚炎或過敏病症疑慮。