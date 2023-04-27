德意志銀行宣布裁員800人 目標幾年內削減成本5億歐元
德意志銀行（DBKGn.DE）公布今年首季獲利優於預期，歸屬於股東的淨利潤為11.58億歐元，高出去年同期的10.6億歐元，更遠優於分析師原本預估的9.77億歐元。不過，德意志銀行同時宣布將裁員800人，並透露未來幾年將持續削減成本，目標削減5億歐元，以維持良好穩定的獲利能力。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，全球金融業在第一季經歷動盪，雖然投資者普遍對銀行股感到恐慌，不過受益於利率上升帶來的收入增長，抵銷掉投資銀行業務的損失，讓德意志銀行在第一季繳出漂亮的成績單，達成連續第11季獲利，為近10年來最長的連續獲利紀錄。
然而，德意志銀行的CEO索英（Christian Sewing）表示，銀行還需要進一步加快調整的腳步，宣布將裁員800人，主要被裁撤的職位為非面向客戶的高級職位，裁員是未來幾年內削減成本的幾項措施之一，德意志銀行目標要將成本降低5億歐元。目前德意志銀行的總員工人數約為86700多人，裁員800人尚不到員工總數的1％。
索英強調德意志銀行始終試圖保持獲利穩定，而在第一季投資銀行業務的收入下降19％，表現比原先預期的還糟，固定收益和外匯交易部門的營收也下降了17％，突顯出全球金融業動盪帶來的影響。與此同時，第一季德意志銀行的存款數目較去年底下降了5％，這些數據讓分析師指出，德意志銀行首季獲利主要受益於利率上升，總體而言只能說是「憂喜參半」，也難怪德意志銀行要持續加速進行調整，除了裁員外，也將對美國業務的高層人員進行重組。