金鐘主持人薛紀綱遭爆婚內出軌 葛斯齊：照片不輸汪小菲
狗仔葛斯齊12日晚間現身UP直播節目《藝外爆紅》，爆料去年剛獲得金鐘獎的某位主持人，外遇圈外小三，而他今（27）日稍早向《NOWnews今日新聞》證實該位主持人就是與老婆王湘涵結婚9年的薛紀綱（小兵），還說：「他的照片不輸給汪小菲！」而記者也致電給薛紀綱本人，他僅回：「現在在忙，不方便回應喔！」
記者侯家瑜/台北報導
葛斯齊當時爆料去年剛獲得金鐘獎的某位主持人外遇，現任老婆也同為主持人，出軌對象則是圈外人，稱該男主持人不是曾國城也不是廖科溢，「曾國城在狗仔隊裡算是B+、吳宗憲是A-，而這位男主持人是B-等級、二線以下，髮型很特別很好認，但他的節目不是一般娛樂節目。」還不吝於與一旁的狄志為、楊皓如分享當事人的床照，「以這角度來看，小三的雙手有露出，推測是男生自拍，很有可能是男生流出。」而狄志為、楊皓如看到照片後也跟著形容：「有看過！在路上會認出，但是叫不出名字。」而葛斯齊預告開直播釋出照片，今天搶先公開證實，他說：「這感覺就像金鐘獎洩漏名單一樣！」
事實上，薛紀綱因為主持《下課花路米》與王湘涵相識，後來結為夫妻，這也是薛紀綱的第二段婚姻，他先前受訪時曾說，王湘涵是與他最有默契的女主持人，也沒料到會變成生活上的伴侶，如今2人走入婚姻9年，卻爆出婚變，引發外界好奇。