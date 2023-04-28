特企／乖乖熱銷周邊竟遭仿冒盜賣！官方呼籲：拒絕盜版

特企／手搖飲潮牌不要對我尖叫攜手三星　推夜貓特調系列再抽

▲不要對我尖叫與三星 Galaxy A34｜A54 5G手機合作，盛大舉辦「超A咖，揪好玩，來尖叫喝夜貓特調」活動。(圖/品牌提供)
▲不要對我尖叫與三星 Galaxy A34｜A54 5G手機合作，盛大舉辦「超A咖，揪好玩，來尖叫喝夜貓特調」活動。(圖/品牌提供)

本報訊

不要對我尖叫今(2023)年以海外強勢回歸為主題，不只打造尖叫3.0店型，更推出海外快閃限定飲品，包含活動均以海外知名品牌做跨界合作。此次不要對我尖叫與三星  Galaxy A34｜A54 5G手機合作，盛大舉辦「超A咖，揪好玩，來尖叫喝夜貓特調」活動，以Galaxy A54 5G升級超時尚玻璃背蓋為靈感發想，4款顏色分別命名為黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、白玉玻玻；Galaxy A34 5G除黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻外，還有超抓眼的銀河玻玻，以超時尚玻玻機為背景，攜手不要對我尖叫祭出夜貓特調系列共5款超潮玻玻飲品。此外 Galaxy A54 5G手機鏡頭的夜拍效果亦大大升級，極亮眼夜拍讓夜間街頭潮流擺拍，成果更亮麗；不要對我尖叫同步響應三星夜貓照活動，不只揪你來門市喝夜貓特調，更邀請一起接龍時尚夜貓照！還有機會獲得三星手機。不要對我尖叫一直致力打造極致消費者體驗，提供最有趣的活動給廣大粉絲，讓你好玩好喝又好拍！

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系列：夜貓特調系列
品名：黑糖玻玻 
市售價： L $60
特選莊園茶【烏瓦紅茶】加上濃郁【黑糖珍珠】，呈現經典紅茶珍珠飲品，配上Galaxy A54 5G升級黑色玻璃背蓋，經典又時尚，黑糖玻玻給你最佳經典組合。

系列：夜貓特調系列
品名：紫芋玻玻 
市售價： L $80
台灣在地【桂圓紫米】加上【香純牛奶】及【小芋圓】，滿足你的咀嚼慾望，此飲品無任何咖啡因，配上Galaxy A54 5G升級紫色玻璃背蓋，紫芋玻玻給你驚艷玩味選擇。

系列：夜貓特調系列
品名：青檸玻玻 
市售價： L $70
【翡翠綠茶】加上【蜜檸茶凍】，香氣四溢的翡翠綠茶中帶有滑順蜂蜜檸檬茶凍，停不下來的好滋味，配上Galaxy A54 5G升級綠色玻璃背蓋，青檸玻玻給你極致清爽體驗。

系列：夜貓特調系列
品名：白玉玻玻 
市售價： L $70
【冬瓜菊花】加上【白玉珍珠】，不要對我尖叫的經典招牌飲品，配上Galaxy A54 5G升級白色玻璃背蓋，白玉玻玻是為時尚輕透好選擇。

系列：夜貓特調系列
品名：銀河玻玻 
市售價： L $95
【櫻花荔枝氣泡】加上【白玉珍珠】，春夏最佳首選銀河戀愛感味蕾飲品，配上Galaxy A34 5G升級銀河類玻璃背蓋，銀河玻玻是為銀河泡泡浪漫首選。

即日起，凡到不要對我尖叫門市購買夜貓特調系列，即可參加活動，線上活動日期：4/18(二)～5/17(三)、線上活動抽獎：5/19公佈抽獎名單、線上活動內容：至「不要對我尖叫」官方FB置頂活動貼文下，tag兩位好友並於同一則留言內貼上「購買夜貓特調系列飲品之照片」，即可抽「極亮眼夜拍 Galaxy A54 5G」手機一支、不要對我尖叫-夜貓特調系列，買一送一兌換券30組(兌換期限至112/5/30)。

不要對我尖叫FB活動抽獎
三星FB活動抽獎
 

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