指揮中心終場記者會！防疫五月天再同台　前後任指揮官都喊辛苦

走過960場記者會　「防疫五月天」再聚首就缺他

▲今（27）日宛如畢業典禮的指揮中心終場記者會上，防疫五月天再度聚首，但卻唯獨不見1人身影。（圖／指揮中心提供）
▲今（27）日宛如畢業典禮的指揮中心終場記者會上，防疫五月天再度聚首，但卻唯獨不見1人身影。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

新冠肺炎爆發至今已逾3年，指揮中心成立1194天以來，總共召開960場記者會，讓時常出席記者會的「防疫五月天」深植人心，經歷過大小戰役、指揮官交接，今（27）日宛如畢業典禮的指揮中心終場記者會上，防疫五月天再度聚首，但卻唯獨不見1人身影。

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2019年末，新冠肺炎現蹤中國，2020年1月20日中央流行疫情指揮中心成立，截至今日，指揮中心已成立1194日，總共召開960場記者會，發布2219則新聞稿，使用過近7000張手板說明。

在疫情嚴峻期間，指揮中心日日召開記者會，時任前衛福部長暨指揮中心指揮官陳時中、時任疾管署副署長莊人祥與羅一鈞、時任疾管署署長周志浩、專家小組召集人張上淳因時常出席記者會，因此被封為「防疫五月天」，另外時任副指揮官陳宗彥、與常常擔任救火隊，時任醫福會執行長王必勝也同樣受到民眾矚目。

2022年7月，陳時中確定轉身投入台北市長選戰，將衛福部長交棒給時任衛福部次長薛瑞元，指揮官則由熬過桃色風波，無「疫」不與經歷的王必勝出線，然而陳選戰失利，漸漸淡出大眾目光，直到日前才接任小英之友會榮譽總會長，回首各大小戰役、爭議，讓陳今重回記者會現場時感慨萬千。

再看防疫五月天其餘四名大將，張上淳在經歷「放棄急救」的爭議言論後，也較少出現在記者會上，不過後獲行政院特聘為行政院首席防疫顧問，而低調不居功的周志浩榮升衛福部次長。

形象良好的「國民女婿」羅一鈞總是以沉穩、有條理的好口條解釋疫情，接任指揮中心發言人；總被其他成員戲稱是「莊大哥」的莊人祥詳盡報告各項數據與說明防疫監測，專業印象深植人心，也榮升為疾管署署長。

今猶如「畢業典禮」的指揮中心終場記者會上，防疫團隊皆出席響應，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎、衛生福利部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌也都到場支持，然而日前遭爆涉及接受性招待的陳宗彥自從辭去行政院發言人後就再也未露面，今日更黯然缺席記者會，依然銷聲匿跡。
 

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