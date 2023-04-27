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只能「卷躺潤獻」！中國經濟差、競爭難　「四不青年」對未來絕望

▲近來中國網路流行「四不青年」和「卷躺潤獻」這2個詞彙，用來稱呼當代的年輕人和他們的生存狀態。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來中國網路流行「四不青年」和「卷躺潤獻」這2個詞彙，用來稱呼當代的年輕人和他們的生存狀態。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來「四不青年」、「卷躺潤獻」2個詞彙在中國社群網路上廣傳，凸顯當前中國經濟疲弱，社會兩極化加劇下，年輕人看不到未來，更無法靠自己努力奮鬥改變人生，失望情緒不斷累積。

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根據《自由亞洲電台》報導，過去三年，中國在疫情封控措施下，經濟增長速度降至近半個世紀以來的最低水平，而城鎮青年失業率也創下新高。中國3月16至24歲的城鎮青年失業率達19.6%，等於每5人就有1人失業，也讓年輕人對未來充滿不安。選擇當「四不青年」的情緒不斷累積，並在疫情期間集中爆發，成為一種無聲而又絕望的反抗。

所謂的「四不青年」指的是不搞對象、不結婚、不買房、不要孩子。在城市中生活的年輕人，不僅得面臨激烈競爭，加上因為工時長和工資少，沒有經濟能力去消費、跟朋友出去玩，沒有社交活動，就不可能實現結婚和生小孩，至於買房子，連想都不敢想。

一名在2022年「潤」到美國的令狐昌冰就自稱是「四不青年」，回憶起疫情前在中國的生活，他坦言自己並不是不想找對象、買房、結婚、生子，而是根本就沒能力去實現這些目標。

令狐昌冰指出，「四不青年」並非哪裡都有，而是在比較內卷化的城市才會出現，競爭越激烈的城市，這種現象越多，但外來人口少的地區相對就少很多。令狐昌冰認為，四不青年很像著名實驗「老鼠烏托邦」中的那些老鼠：在密度過大、資源不足的社會環境下，階級日益固化，處於邊緣的老鼠們便逐漸放棄競爭，同時不得不壓抑慾望，性格也不斷發生扭曲。

除了「四不青年」外，中國還有一個網路流行用語「卷躺潤獻」，也是形容年輕人的不停生存狀態。所謂的「卷」就是內捲，指人與人之間激烈競爭；「躺」就是躺平，即一種放棄心態，什麼都不做；「潤」就是離開中國，移民國外；而「獻」則是指無差別地襲擊別人，以宣洩心中怨恨感的行為。

其中「卷躺潤」被認為是中國1990年以後和2000年以後出生的年輕人對於未來發展的三種選擇。但能夠成功「潤」出中國的青年人僅是少數，大多數人仍不得不留在中國或「卷」或「躺」。而「四不青年」的選擇，正反映出「躺平」的狀態。

《自由亞洲電台》調查發現，中國「四不青年」來自於不同的社會背景和階層，而選擇這種四大皆空生活方式的青年，不乏負笈國外學成的海歸派，因「麻省理工碩士進發改委」和「哈佛博士後去街道辦」的消息，屢屢見諸於中國各大媒體的版面。

曾參加參加「白紙運動」而遭迫害的中國青年黃意誠指出，不少同學從美國常春藤名校畢業回國後，成了宅在家的四不青年，縱使教育背景出色，但在中國經濟下滑又失業率高的環境下，他們也很難找到自己的定位。

黃意誠表示，「現在中國年輕人看不到希望，看不到未來。（中共領導人）習近平這種統治下，中國不管是政治還是經濟，這些重要的位置都是50後（1950年代出生者）所占據的，即使是60後都沒什麼空間，更何況是70後、80後、90後。」

針對「四不青年」現象，旅美的華裔評論家唐靖遠受訪表示，這背後的根本原因還是源自中國的政治體制。他指出，「中共把整個體制體制集權化，導致兩極分化加劇，更出現了社會階層的空前固化，也就是權貴、官員和精英階層世襲化。這就導致了大量沒有背景的年輕人，根本無法靠自己的努力奮鬥去改變自己的人生，去實現這種社會階層的上升和變化。所產生的結果就是，奮鬥和不奮鬥的結果是差不多的，是一樣的。」

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