需求持續低迷　全球智慧型手機出貨量連7季衰退

根據IDC「全球行動電話追蹤報告」最新初步研究結果，由於市場繼續受到需求低迷、通貨膨脹和總體經濟不確定性的影響，2023年第一季智慧型手機市場出現了連續第7季的衰退，全球出貨量為2.686億台，年減14.6%；儘管衰退幅度甚至超出了IDC先前預測的12.7%，但結果並不令人意外。全球各地的庫存依然偏高，但與六個月前相比，情況已顯著改善，這歸功於廠商減少出貨量和大量促銷活動。
記者許家禎／台北報導
IDC全球研究總監Nabila Popal表示，手機產業正在經歷一個庫存整理和調整的時期，品牌廠商依然謹慎保守，而沒有為了追求暫時的市佔率而將更多庫存投入通路。雖然研究團隊對年底的復甦感到樂觀，但接下來的三到六個月將仍然很艱難，一不小心就會被過剩的庫存淹沒。現在比以往任何時候都重要的是密切關注市場動態。除非有不可預期的因素，IDC預計市場將在第三季恢復成長，並在年底旺季出現健康的兩位數成長。
IDC指出，幾乎所有地區的智慧型手機出貨量在2023年第一季都出現雙位數衰退。中國的智慧型手機出貨量下降了近12%，儘管該市場最近已經重新開放，此數字仍略高於預期。消費者優先考慮旅遊、娛樂而不是購買智慧型手機，不確定性仍然存在，這抑制了消費者的購買意願。美國和西歐等市場表現較好，分別衰退了11.5%和9.4%。新興市場如亞太區（不含中國和日本）、歐洲和中東與非洲的衰退幅度較大為17到20%。
IDC全球集團研究副總裁Ryan Reith表示，從樂觀面來看，根據最近與OEM廠和供應鏈的討論，智慧型手機產業似乎有共識認為今年底和2024年將會恢復成長。近幾個月供應端受到最大影響的主要是服務於市場中低階的品牌，這通常是競爭激烈、利潤較低之處。隨著下半年景氣逐步復甦，預計這塊市場也將逐步回溫。