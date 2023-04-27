佛光山贈《星雲大師全集》 義守大學直播感恩贈書儀式
佛光山開山星雲大師一生弘揚佛法，影響世人深遠，佛光山於今年2月發布《星雲大師全集》增訂版395冊，讓各界更深入瞭解大師智慧的廣博。星雲大師一生推動文化、教育和慈善等事業，因此佛光山將《星雲大師全集》增訂版贈予教育單位，鄰近佛光山的義守大學正是受贈學校之一，學校於26日舉辦贈書儀式，更邀請年輕學子一起參與，以現場直播方式開場，場面溫馨活潑。
記者陳美嘉／高雄報導
義守大學校長陳振遠率領一級主管出席佛光山贈書儀式，陳振遠表示，佛光山與義守大學地緣位置接近，好鄰居就是會互相交流，星雲大師一生樂於學習且多元跨域，並致力於弘法、慈善、教育與文化，更希望透過教育的力量翻轉年輕世代的未來。非常感謝佛光山慈善院惠贈「星雲大師全集」增訂版，義守大學也特別在圖書館設置「星雲大師專區」，提供給全校師生閱覽使用。
佛光山慈善院院長依來法師表示，星雲大師一生沒有領過一張畢業證書，如何靠著用心學習成就自己，全都紀錄在《星雲大師全集》中，而新增訂版395冊，則是加入史料與文獻，希望透過全套書籍，可以讓義大師生從中增長智慧。
義守大學選在全新落成的「新媒體學習創作中心」舉辦贈書儀式，同時為了讓在校生一起共襄盛舉，特別找來「傳播與設計學院」大眾傳播學系大四學生黃怡榛，擔任儀式開場直播主，運用「新媒體學習創作中心」的直播設備與直播室功能，以現場直播方式介紹贈書儀式，活潑的設計橋段，展現義大學子自信與熱情的一面，更讓整個活動充滿青春活力。