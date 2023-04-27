外國人愛去的農村景點　盤點嘉義食農體驗

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翁縣長接著說，嘉義親子室內景點又一好去處，全新打造、佔地6000多坪的「品皇咖啡觀光工廠大崙廠」，是全台最大咖啡觀光工廠，不只參觀免門票，還能咖啡喝桶海！讓你暢飲手沖咖啡、三合一咖啡、四合一咖啡、奶茶，超大賣場伴手禮琳琅滿目，趣味的裝置互動遊戲讓小朋友體驗一場咖啡之旅，還有超吸睛的巨型咖啡手沖壺和咖啡杯可以拍許多美照，以及各種咖啡介紹，如咖啡豆生長、產地、烘焙、杯測流程等，透過認識風味輪，讓你喝懂咖啡的各種風味。
嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說，周邊小吃美食更是不能錯過，像是阿生大腸包小腸、大崙村臭豆腐、無名紅豆餅、炸物、剉冰、綿綿冰等。還能順遊幾個親子景點，像是以氣體為主題的觀光工廠「冷研碳索館」，母親節活動期間（5/3-5/14）入館皆享「半票」超值優惠，有小朋友超愛壯觀又吸睛的乾冰瀑布、泡泡樹和創意手作DIY，預約最新「雪刷乾冰體驗」，感受急速低溫低溫的雪刷上色。
此外，還有以太空科學為主題的「北回歸線二館太空教育館」，館內有國家太空中心30特展及各種互動遊戲給小朋友玩，不定期舉辦探索課程可報名參加，戶外還有星際探索體驗區，三層的火箭溜滑梯、攀爬架、搖搖椅、鞦韆等，保證讓孩子吃喝玩樂一整天充分的放電。