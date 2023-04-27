落難小烏鴉被救！養一年竟「比汪還乖」 耐心站盆邊等洗澡
好機靈的小動物啊！該名日本網友一年多前在某顆樹下發現一隻從窩中掉落的小烏鴉，確認放歸會難以存活，故正式向當地市政府申報飼養，接著便將其順利拉拔長大。如今一年過去，原本瘦弱的小小鳥已長成一隻聰慧又愛乾淨的漂亮母烏鴉，甚至在主人叫牠洗澡時，還會乖乖地站在盆邊等放水。
記者李惠婷/綜合報導
影片發布於5日，當天是母烏鴉「Sasami（ささみ）」洗香香的日子，一般貓、狗在看到飼主放水時，就會用盡全力逃離廁所，不過Sasami卻非常淡定，乖乖地站在盆子旁邊看著媽媽放水，接著更大方地站進盆子享受主人的搓揉。
淋浴後，Sasami對聲音巨大的吹風機也毫不畏懼，甚至看起來還有些享受，更令人驚訝的是，當媽媽拿出毛巾說「把你的屁股抬起來」時，Sasami也馬上照做，彷彿真的能理解人類的語言一樣。
如此乖巧聰慧的小烏鴉吸引一票網友的關注，回覆「我覺得牠想飛，但是小跨步拼命跳躍的Sasami很可愛^^」、「就算語言不通，只要有顆真誠的心，就可以順利溝通！」、「據說烏鴉非常聰明，但沒想到牠們真聽得懂人話」、「是第一次見到這樣的烏鴉……好可愛」。
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