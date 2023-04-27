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「木工國手名校」公東高工被列專輔　教團籲企業支持績優技職學校

▲教育部今（27）日召開私校退場審議會，位於台東縣的私立公東高級工業職業學校（公東高工），被列專案輔導學校、改善期限2年。（示意圖／取自pixabay）
▲教育部今（27）日召開私校退場審議會，位於台東縣的私立公東高級工業職業學校（公東高工），被列專案輔導學校、改善期限2年。（示意圖／取自pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

教育部今（27）日召開私校退場審議會，位於台東縣的私立公東高級工業職業學校，因財務狀況顯著惡化，被列為專案輔導學校、改善期限2年。私校工會表示，公東高工設校60年，以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，此次被列專輔，再次為偏鄉技職教育敲下警鐘，呼籲企業積極捐款支持像公東高工這類績優技職學校。

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教育部表示，公東高工因「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，遭私校退場審議會認定為專案輔導學校，給予該校改善期限2年。

由瑞士神父創辦的公東高工以培訓木工國手聞名，是台灣少數享譽國際的技職學校，該校引進「師徒制」將原住民培訓成頂尖木工人才，是技職教育的指標學校，如今也不敵少子化衝擊面臨危機，被教育部認定並公告為第13所專案輔導私立中學。

私校工會指出，公東高工目前有近5成原住民學生、2成多弱勢家庭學生，如今卻因財務顯著惡化，嚴重影響校務正常營運，被列專輔，再次為偏鄉技職教育敲下警鐘，值得社會重視；而該校培育木工國手，辦學優質，若不幸退場將是技職教育的重大損失，也是國家社會的大不幸。

私校工會表示，私立高中是偏鄉技職教育的重要資源，眼見偏鄉私中像骨牌一所接一所面臨退場，呼籲教育部針對城鄉教育資源失衡，以及技職教育逐漸萎縮情形提出對策，也要呼籲企業應擔負更多社會責任，積極捐款支持像公東高工這類績優技職學校。

私校工會提到，目前法令制度已使私中無法正常永續辦學，就算認真努力辦學也無法避免連年虧損，建議教育部速從新檢討私中合理辦學條件，對於類似公東高工辦學績優的偏鄉私中，政府應考慮提供特別的協助或保護措施，特別是原住民委民委員會應經費支持公東高工永續辦學，而不是以法律同一標準一刀切，迫使其退場。

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