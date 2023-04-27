經部攜手貿協助會展業強化永續競爭力　受輔導業者最高可領20萬

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首先，在「評估與輔導」 方面，提供三項資源，包括「協助會展業者減碳」、「台灣會展產業永續白皮書」的落實、以及ISO國際認證和企業永續報告書的輔導，這些都是針對會展產業量身打造的永續會展輔導方案。
第二大面向的「發聲與行動」則是強力宣傳台灣積極落實永續會展國際形象，今年度貿易局與JMIC合作於COP28期間辦理活動，共同推廣全球會展產業淨零倡議、宣傳台灣會展產業永續白皮書及台灣會業產業減碳成果，推升台灣永續會展形象，此外，也推出「100X100百家倡議X百家行動」號召100家會展利害關者執行100項永續會展行動，呼籲全體會展利害關係者共同投入永續會展。
第三大面向「鼓勵與榮譽」，為肯定台灣會展業者對於永續會展的執行與貢 推出「永續會展獎」，呼應國際間對於SDGs及減碳兩大議題的關注，分別設有「SDGs行動獎」與「減碳行動獎」，業者可依據自身落實永續行動成果報獎，鼓勵會展業者分享與交流，同時又可提升企業曝光度。
此次計畫除了有專家進行減碳輔導，受輔導業者最高可領20萬元輔導金，今年總共提供25個名額，專業會議服務業、展覽服務業、會展場地業、會展裝潢業等會展相關事業皆可登記，企業可檢查營業項目代碼「JB01010」看是否有登記資格。
外貿協會秘書長王熙蒙於會中表示，會展行業政府、企業、學研機構、商務人士等打造分享、交流、互動以及對話的平台，而談及永續減碳，沒有人是局外人，而不讓會展活動在推動經濟發展的同時帶來過度影響和消耗，是貿易局和外貿協會持續推動永續會展的重要原因，隨著永續觀念的發展，永續會展的概念也不僅只有環境面，在節能減碳之外，從辦理活動的規劃期開始、至活動結束後的影響力揭露，都要全方位落實ESG。
他指出，今日的記者會就是一個示範的實例，依據會展業聯合理事會（JMIC）所提5大會展產業減碳面向「人、貨、食、地、物」著手落實永續行動，依據工研院專業減碳團隊計算，此次活動因為這5大減碳作為，原本560.57公斤二氧化碳排放量，降至82.75公斤二氧化碳排放量，實際減碳比例高達85.24%。
經濟部國際貿易局副局長李冠志接受媒體採訪時也表示，台灣的對外貿易市場是國家經濟發展非常重要的要素，而會展業是可以讓廠商能夠進一步取得更多國際訂單的活動平台，現在加速業者投入淨零永續，不僅符合未來的趨勢，更符合未來的競爭條件。今年起將邀工研院專家為會展業者做碳盤查，盼會展場館的經營業者以及會展服務價值鏈的參與夥伴們，都能在3年之內清楚做盤點，接著進行下一階段改善。
他提到，此次計劃的短期目標仍要看每一家廠商的能量如何，國際企業或者是國際供應鏈與品牌願意選擇台灣作為一場活動主要發生的地點，其中也包含對於會展永續發展的要求，這些都可以是會展界所要追求的指標，相信在今年下半年，會有一個更明確結果。