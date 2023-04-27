習近平與澤倫斯基通話時間點藏玄機？CNN：為盧沙野的失言善後

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不過《CNN》報導指出，在俄烏戰爭爆發14個月之後、以及習近平與俄國總統蒲亭見面一個多月之後，習近平終於與澤倫斯基通話，時機點耐人尋味，中國考量的不僅僅是和平。
華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員哈特（Brain Hart）直言，「很難將習近平與澤倫斯基通話的時間點，與中國駐法大使盧沙野的失言風波分開」，哈特認為習近平試圖以與澤倫斯基通話來安撫歐洲，但是能夠收到多大效果還有待觀察，畢竟盧沙野的言論已經造成傷害。盧沙野日前在接受專訪時表示，蘇聯解體後出現的國家，並未具有正常主權國家的地位，一席話引發強烈爭議。
華府智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員孫悅（Yun Sun）表示，習近平與澤倫斯基通話可說是呼應了法國總統馬克宏的呼籲，讓中國在俄烏戰爭中扮演調解人的角色，雖然看起來很難獲得實質成果，但光是嘗試調解就已經能夠替北京贏得許多credit。
分析人士指出，中國對俄烏戰爭的立場一直是含糊其辭的「政治解決」，重點放在要求雙方停火，被認為是對已經佔據烏克蘭大片領土的俄羅斯有利。但習近平在與澤倫斯基通話時，提及「尊重主權和領土完整」，似乎是將立場朝烏克蘭傾斜。然而，考慮到俄羅斯與烏克蘭雙方就領土問題都不願退讓，任何促和的努力恐怕都很難發揮具體作用。