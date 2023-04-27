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習近平與澤倫斯基通話時間點藏玄機？CNN：為盧沙野的失言善後

▲《CNN》分析習近平決定與澤倫斯基通話的時間點耐人尋味，是想替中國駐法國大使盧沙野的爭議言論善後。（圖／美聯社／達志影像）
▲《CNN》分析習近平決定與澤倫斯基通話的時間點耐人尋味，是想替中國駐法國大使盧沙野的爭議言論善後。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國國家主席習近平在26日與烏克蘭總統澤倫斯基進行通話，雙方針對中烏關係、俄烏衝突進行了意見交換。通話後習近平重申「勸和促談是中方的核心立場」，澤倫斯基則說兩人的對話「既長且有意義」。習澤通話引發外界關注，對此，《CNN》分析兩人通話的時機突顯中國除了促和還有其他考量，其中最重要的就是替中國駐法國大使盧沙野的爭議言論善後滅火。

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習近平與澤倫斯基通話後，提到將派歐亞事務「特別代表」訪問烏克蘭，與各方就解決烏克蘭危機舉行會談，強調中國始終站在和平一邊，更稱「相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎」。而澤倫斯基則透露將在對話後正式指派大使前往中國，為中烏雙邊關係帶來強勁的發展動力。習澤通話受到國際普遍歡迎，包括歐盟、美國、法國等方都表現出樂觀其成的態度，認為兩人對話是件好事。

不過《CNN》報導指出，在俄烏戰爭爆發14個月之後、以及習近平與俄國總統蒲亭見面一個多月之後，習近平終於與澤倫斯基通話，時機點耐人尋味，中國考量的不僅僅是和平。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員哈特（Brain Hart）直言，「很難將習近平與澤倫斯基通話的時間點，與中國駐法大使盧沙野的失言風波分開」，哈特認為習近平試圖以與澤倫斯基通話來安撫歐洲，但是能夠收到多大效果還有待觀察，畢竟盧沙野的言論已經造成傷害。盧沙野日前在接受專訪時表示，蘇聯解體後出現的國家，並未具有正常主權國家的地位，一席話引發強烈爭議。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員孫悅（Yun Sun）表示，習近平與澤倫斯基通話可說是呼應了法國總統馬克宏的呼籲，讓中國在俄烏戰爭中扮演調解人的角色，雖然看起來很難獲得實質成果，但光是嘗試調解就已經能夠替北京贏得許多credit。

分析人士指出，中國對俄烏戰爭的立場一直是含糊其辭的「政治解決」，重點放在要求雙方停火，被認為是對已經佔據烏克蘭大片領土的俄羅斯有利。但習近平在與澤倫斯基通話時，提及「尊重主權和領土完整」，似乎是將立場朝烏克蘭傾斜。然而，考慮到俄羅斯與烏克蘭雙方就領土問題都不願退讓，任何促和的努力恐怕都很難發揮具體作用。

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