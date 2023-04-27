Netflix 5月片單出爐！「一系列神片」下架引哀號：拜託再續約
剩3天便要步入五月，Netflix也公布新一輪上架及下架片單，這次上架的影集及電影多達37部，包含金宇彬新劇《末日騎士》及《暮光之城》全系列；而下架片單中被發現「吉卜力動畫」全軍覆沒，令眾人忍不住哀號：「宮崎駿很重要，拜託再續約！」
記者李惠婷/綜合報導
依據Netflix公布之五月上架片單，包含影集及電影將上有37部，除了有金宇彬及宋承憲主演的新劇《末日騎士》，動畫部分也上了多部知名作品，例如《名偵探柯南：第四季》、《航海王：TV Original 1》等等；五一連假期間也不用擔心劇荒，1日便會上架《暮光之城》全系列。
五月下架數則有25部，包含電影《美國黑幫》、《攻其不備》等等，其中更令人意外的是吉卜力全系列將於31日下架。網友對此相當不捨「吉卜力的合約到期了嗎」、「宮崎駿很重要，拜託再續約！然後為什麼沒有螢火蟲之墓」、「希望Netflix能夠續簽吉卜力工作室的動畫作品」、「龍貓不能亡啊」、「為什麼宮崎駿都下了」。
眾人表示「有國王排名」、「但有暮光之城好讚」、「飆速宅男終於⋯！」、「有最佳利益2欸」、「綠色奇蹟經典片啊！超級好看」、「末日騎士！好像可以喔」、「為什麼深夜食堂要下架」、「攻其不備不能下架啊啊啊啊」。