NBA季後賽／Giannis在今天丟掉了「當今最佳球員」的金腰帶

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今天他是一個將近「40-20」的數據，任何人在季後賽打出這樣的比賽，我們都會認為他打出了統治級的表現。但Antetokounmpo是特別的，因為他怪物般的運動能力，因此只要他處於一個專注、且取得舒服對位的夜晚，他就能打出這樣的內容。
不過只要看了這場比賽，就知道他被Jimmy Butler給正面擊敗了——儘管他們沒有實際上正面對位，Mike Budenholzer就是沒讓他發生——就如同1993年的Charles Barkley被Michael Jordan給戰勝一樣，原始的運動天賦輸給了更好的半場進攻技巧。
當第四節Butler一次又一次的命中高難度跳投時，Antetokounmpo沒有很好的回應他，他錯失了罰球、錯失了一些應該命中的勾射，然後在對手要採用犯規戰術時，驚慌失措地把球丟出去，差點造成失誤。
球評Jason Timpf在賽後的評論很準確，這一場比賽之後，世界上最好的球員又變成開放式、可討論的了。這一條冠軍腰帶已經暫時從缺了，兩年前Antetokounmpo贏得了它，被尊為有資格坐在那個位置上。但在這個系列賽之後，它暫時被高懸起來，直到有另一個人能夠取下它。
因為這和MVP不同，「現役最佳球員」必須符合人們對於一些東西的期待、他要在一場比賽中產生一定的影響力；他可以輸掉一些比賽，但不可以被另一個人正面擊敗。
Antetokounmpo在這個系列賽第一戰就受傷缺陣，第四戰他剛剛回來，Butler沒給他調整時間，接連打出兩場會進ESPN百大經典賽事的比賽，這展現出季後賽的不可預知性，有時候一個系列賽的勝負一定程度的被運氣所左右。
但重點是Giannis在G4和G5中暴露出他的比賽的侷限性，他對一些特定的防守感到不舒服，他需要另一個外線殺手和他配對，2021年Khris Middleton在一些比賽中做到了，所以他們在那一年能拿下總冠軍。
但在關鍵賽事中打進改變戰局的一球，這可能是球場中最困難的事之一，通常應該要由陣中最好的球員來完成，就像Butler這場做得一樣——把一支平庸的球隊扛在自己肩上。
這個賽季對公鹿來說肯定是失敗的，無論Antetokounmpo自己怎麼看。冠軍不能代表所有，但最好的球員——無論是Jordan、Tim Duncan、LeBron James、Stephen Curry或那個位置之前上任何一個誰——不會讓他的球隊以這種方式結束賽季，不可能讓他的球隊在比賽終了前的最後一波攻擊，不知道把球交給誰，就這樣讓時間到點，那是最荒謬的輸法。
他現在已經不是世上最佳球員，這就是事實。
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