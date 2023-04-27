金控雙雄股利出爐！富邦金每股配2元 國泰金配息0.9元
金控雙雄富邦金及國泰金股利出爐了！富邦金今（27）日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利1.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發2元，較去年跟前年腰斬，與2020年水準相當，若只考慮股息，以今日收盤價57.7元，股息殖利率為2.6%。同時，國泰金也在今日公告股利政策，經董事會通過「動用資本公積」每股配發0.9元現金股利，為2012年以來最低水準，若以今日收盤價42.25元計算，股息殖利率2.13%。
記者顏真真／台北報導
富邦金去（2022）年稅後淨利為469.26億元，每股稅後盈餘（EPS）3.54元，為金控業獲利之冠，並連續14年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金表示，現金股利發放主要綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況，這次配發現金股利來源自富邦金控各主要子公司，除富邦產險受防疫險衝擊及富邦人壽因金融市場波動致無盈餘上繳外，其餘主要子公司包含北富銀及富邦證券則全數上繳，還有富邦證券及日盛證券合併後所上繳的資本150億元。
除了現金股利之外，富邦金這次同時配發股票股利每股0.5元，提供股東繼續持有股票或轉換為現金的選擇。富邦金強調，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。這次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，無需繳納所得稅。
至於國泰金，去年受到美國暴力升息，加上產險防疫保單拖累，去年全年稅後純益380.1億元，年減72%，累計每股稅後盈餘只有2.58元，並在今日公告經董事會通過，動用資本公積配息，每股配發0.9元現金股息，這也是2012年以來新低水準，2011年當年曾配發0.8元股利。若以今日收盤價42.25元計算，股息殖利率為 2.13%。