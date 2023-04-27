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郭台銘開通IG！自介「台灣CEO」　首篇貼文談台灣需建立3個自信

▲郭台銘前往東海大學演講，並與學生互動良好。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘前往東海大學演講，並與學生互動良好。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者孫唯容／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘表態參選2024總統大選，並爭取國民黨提名，今（27）日他前往東海大學演講，聽取同學的建議註冊IG帳號，他表示自己會努力學習使用社群。在首篇貼文中，郭台銘強調自己參選的決心，並表示台灣要跳脫出中美對抗的框架，同時需要具備「三個自信」。

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今天在東海大選演講完畢後，郭台銘前往臉書發文，並介紹自己聽從學生建議，註冊IG帳號。郭台銘指出，演講結束後，有位同學問我：「一生中遇到最大的困難是什麼？」他苦笑了一下表示「我每天都在為困難煩惱，尤其是在決定參選總統之後。」

郭台銘說，自己人生中最困難的時期是50年前，創業初期的時候。當時用母親辛苦存下的10萬元創立鴻海，那時候每天忙著跑模具廠，晚上回到工廠就睡在凳子上，而且好幾次面臨倒閉的危機，但最終成功了。

此刻回想要特別感謝當時的政府能看見未來趨勢，扶植台灣產業往對的方向發展，不只讓人民經歷經濟奇蹟，更帶動國家快速發展，造就了護國神山台積電，以及各家精密工業、科技大廠。

郭台銘表示，今天是我的第一場校園演講，看見台下的年輕學子，使我想起了當年正要出社會的自己，衝勁十足，什麼都不怕，每個時代都有不同的挑戰，政府每項政策和投資，都必須為下一個世代思考。

郭台銘強調，自己競選總統的主軸政見是「新十大建設」，他要為國家下個50年佈局，而非為下次選舉分配資源。這是他與其他政治人物最大的不同。

▲（圖／翻攝郭台銘IG）
▲郭台銘IG首篇發文。（圖／翻攝郭台銘IG）
此外，郭台銘在IG自介文介紹自己是「台灣CEO」，並首度發文指出，台灣正站在歷史轉捩點上，這是從彈藥庫走向科技島的轉淚點的最後機會，再不做出改變，不斷被孤立的台灣，最後還會剩下什麼？

郭台銘點出，台灣要跳脫出中美對抗的框架，走出新的道路，同時必須具備「三個自信」，首先是「台灣有能力開啟大談判時代」；第二是「台灣可以同時擁有和平與尊嚴」；第三為「要將台灣打造亞洲科技島」，為此他向全台2300萬人民請命，「請給我一次機會，奉獻40年累積的國際經驗，『讓台灣從低谷爬起，贏回我們原本該有的生活』。」

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