郭台銘開通IG！自介「台灣CEO」　首篇貼文談台灣需建立3個自信

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郭台銘說，自己人生中最困難的時期是50年前，創業初期的時候。當時用母親辛苦存下的10萬元創立鴻海，那時候每天忙著跑模具廠，晚上回到工廠就睡在凳子上，而且好幾次面臨倒閉的危機，但最終成功了。
此刻回想要特別感謝當時的政府能看見未來趨勢，扶植台灣產業往對的方向發展，不只讓人民經歷經濟奇蹟，更帶動國家快速發展，造就了護國神山台積電，以及各家精密工業、科技大廠。
郭台銘表示，今天是我的第一場校園演講，看見台下的年輕學子，使我想起了當年正要出社會的自己，衝勁十足，什麼都不怕，每個時代都有不同的挑戰，政府每項政策和投資，都必須為下一個世代思考。
郭台銘強調，自己競選總統的主軸政見是「新十大建設」，他要為國家下個50年佈局，而非為下次選舉分配資源。這是他與其他政治人物最大的不同。
此外，郭台銘在IG自介文介紹自己是「台灣CEO」，並首度發文指出，台灣正站在歷史轉捩點上，這是從彈藥庫走向科技島的轉淚點的最後機會，再不做出改變，不斷被孤立的台灣，最後還會剩下什麼？
郭台銘點出，台灣要跳脫出中美對抗的框架，走出新的道路，同時必須具備「三個自信」，首先是「台灣有能力開啟大談判時代」；第二是「台灣可以同時擁有和平與尊嚴」；第三為「要將台灣打造亞洲科技島」，為此他向全台2300萬人民請命，「請給我一次機會，奉獻40年累積的國際經驗，『讓台灣從低谷爬起，贏回我們原本該有的生活』。」